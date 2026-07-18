Starker Test ohne Publikum: Meppen ringt Sparta Rotterdam nieder

Geheimtest mit Sieg: Der SV Meppen hat sein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 3:2 gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam gewonnen. Die Emsländer erwischten einen Traumstart und stellten durch Luca Prasse (10.) und Cyrill Akono (12.) früh die Weichen. Simon Engelmann sorgte in der 77. Minute mit dem dritten Meppener Treffer für den Sieg des Drittliga-Rückkehrers. Die Partie fand komplett ohne Zuschauer statt.

Torschützen für Meppen: