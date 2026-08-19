Starker Start von Schwarz-Weiß

Schwarz-Weiss Wiesbaden bezwingt Schierstein 13. (Archivbild) – Foto: Alexander Grubbe, Diana Litvin

Wiesbaden. Glückseligkeit bei der DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden: Nach dem zweiten überzeugenden Sieg im zweiten Spiel ist die Stimmung an der Rheinhöhe bestens. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und haben eine super Truppe. Die Stimmung und das Miteinander sind hervorragend. Es greift alles ineinander aktuell. Das wollen wir so aufrechterhalten“, berichtet Josip Zeravica, der seit vergangener Runde mit Florian Schuchardt das Trainer-Duo bildet.

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Vergangene Woche überzeugte man bereits beim 3:0-Auswärtserfolg bei der Reserve des FC Bierstadt. Gegen Schierstein 13 wurde es beim 6:1 nun erneut deutlich. Vincent Luyckx, Marcin Wieslaw Cichuta (je 2), Enrico Beelte und Simon Schulz (Elfmeter) münzten bei einem Gegentor durch Moritz Tischer Effizienz in Tore um. „Schierstein war gut im Spiel und hatte sogar etwas mehr Ballbesitz. Wir waren aber einfach abgezockt vor dem Tor und haben unsere Gelegenheiten zu den richtigen Zeitpunkten genutzt“, lobte Zeravica, der sich außerdem freute, dass sich zwei hochgezogene Spieler der zweiten Mannschaft beim Heimsieg „super einfügten“. Munzur erkämpfte sich auf Asche beim FC Albania mit einem 2:1 den ersten Dreier, während der SC Klarenthal CD Espanol daheim mit 3:1 bezwang.