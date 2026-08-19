 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Starker Start von Schwarz-Weiß

DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden bezwingt den SV Schierstein 13 deutlich mit 6:1 +++ S.K.C. Munzur Wiesbaden erkämpft sich einen Sieg beim FC Albania Wiesbaden +++ 1.SC Klarenthal bezwingt Español Wiesbaden.

von Alexander Knittel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Schwarz-Weiss Wiesbaden bezwingt Schierstein 13. (Archivbild)
Schwarz-Weiss Wiesbaden bezwingt Schierstein 13. (Archivbild) – Foto: Alexander Grubbe, Diana Litvin

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Wiesbaden. Glückseligkeit bei der DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden: Nach dem zweiten überzeugenden Sieg im zweiten Spiel ist die Stimmung an der Rheinhöhe bestens. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und haben eine super Truppe. Die Stimmung und das Miteinander sind hervorragend. Es greift alles ineinander aktuell. Das wollen wir so aufrechterhalten“, berichtet Josip Zeravica, der seit vergangener Runde mit Florian Schuchardt das Trainer-Duo bildet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 16.08.2026, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
6
1
Abpfiff

Vergangene Woche überzeugte man bereits beim 3:0-Auswärtserfolg bei der Reserve des FC Bierstadt. Gegen Schierstein 13 wurde es beim 6:1 nun erneut deutlich. Vincent Luyckx, Marcin Wieslaw Cichuta (je 2), Enrico Beelte und Simon Schulz (Elfmeter) münzten bei einem Gegentor durch Moritz Tischer Effizienz in Tore um. „Schierstein war gut im Spiel und hatte sogar etwas mehr Ballbesitz. Wir waren aber einfach abgezockt vor dem Tor und haben unsere Gelegenheiten zu den richtigen Zeitpunkten genutzt“, lobte Zeravica, der sich außerdem freute, dass sich zwei hochgezogene Spieler der zweiten Mannschaft beim Heimsieg „super einfügten“. Munzur erkämpfte sich auf Asche beim FC Albania mit einem 2:1 den ersten Dreier, während der SC Klarenthal CD Espanol daheim mit 3:1 bezwang.

Alle Spiele im Überblick:

So., 16.08.2026, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
0
4
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
3
1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
1
2
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
10
2
Abpfiff

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
3
0
Abpfiff

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
2
5
Abpfiff