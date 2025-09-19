Starker Start und ein Schockmoment

Coacht die SG Sauertal gemeinsam mit seinem Vater Filippo bereits in der vierten Saison: Matteo Amodio. – Foto: FuPa/Verein

Das jüngste Match der SG Sauertal-Ralingen gegen den FC Bitburg II hatte es in sich – aus positiver wie negativer Hinsicht. Beim 3:3 lieferten sich die beiden Kontrahenten ein sehr intensives Duell. „Schärfe und Härte waren drin. Wir waren das bessere Team. Insgesamt geht das Unentschieden aber in Ordnung“, berichtet Matteo Amodio, der die SG gemeinsam mit seinem Vater Filippo in der vierten Saison trainiert. Die Rheinlandligareserve hatte ein spielstarkes Team aufgeboten, darunter sogar den Trainer der ersten Garnitur. Ex-Zweitligaprofi Fabian Ewertz traf gleich bei seinem Comeback (TV berichtete). Die schwerere Verletzung des gerade erst wiedergenesenen Kapitäns Andreas Mayer trübte die Stimmung nach den ersten in dieser Saison verlorenen Punkten zusätzlich. „Das war ein Schockmoment: Nach einem Fallrückzieher eines Bitburgers in der Nähe der Mittellinie hat sich Andy einen Nasenbeinbruch zugezogen und musste über Nacht im Krankenhaus bleiben“, berichtet Matteo Amodio, der hier zwar von einem harten Foul, aber auch einer „eher unglücklichen Aktion“ des gegnerischen Spielers spricht.

Im Bestreben, gut drei Jahre nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga in die C-Klasse personell wiedererstarkt in die A-Klasse zurückzukehren, wird Mayer damit den Sauertalern nun erst mal erneut fehlen. Passen muss derzeit auch Rick Felten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist ein weiteres Beispiel für die gute Verbindung der SG auf die andere Seite der Sauer, die vor allem durch die beiden Trainer gewachsen ist. Über das enge Netzwerk, das sich Vater und Sohn Amodio aufgrund ihrer früheren Engagements im Großherzogtum aufgebaut haben, kam der einst unter anderem bei Eintracht Trier ausgebildete und in der Luxemburger Jugend-Nationalmannschaft aktive Felten zur SG. Aus den eigenen Reihen stammt der Top-Torjäger: Nach seinen 37 Treffern (und 17 Vorlagen) in der vergangenen Saison hat Luca Barthel aktuell auch schon wieder acht Tore auf dem Konto. Vier Mal leistete er die Vorarbeit. „Luca hat ein Riesenpotenzial. Wir stehen in sehr gutem Kontakt. Wenn er es mal höherklassig probieren will, ist das seine Entscheidung. So hat er in der Vergangenheit mal bei Mosella Schweich (damals noch in der Rheinlandliga, d. Red.) mittrainiert“, sagt Amodio Junior über den 20-Jährigen. Er hat ein gutes Gefühl, wenigstens mittelfristig auf die Dienste seines Angreifers setzen zu können: „In seinem Alter ist Spielpraxis das A und O. Außerdem würde er gerne mal mit seinem Bruder Jannick zusammenspielen.“ Dieser stürmt derzeit noch für die A-Junioren der JSG Trier-Land, der die Sauertaler angeschlossen sind – und hat nach vier Spieltagen auch schon sechs Mal getroffen.