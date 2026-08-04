Starker Start reicht nicht zum Heimsieg

Wie bereits in der Vorsaison standen sich auch am 1. Spieltag der neuen Saison der Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen die TSV Immenhausen II und der SV Ehlen gegenüber und trennen sich mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0).
Immenhausen erwischte den besseren Start und setzte den SV Ehlen früh mit konsequentem Anlaufen unter Druck. Der Lohn folgte bereits in der 4. Minute durch den Führungstreffer von Pascal Kopp. Auch in der Folge blieben die Gastgeber die aktivere Mannschaft, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen.
Nach der wetterbedingten Trinkpause in der Mitte der ersten Halbzeit verlor die Begegnung etwas an Tempo. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass Torchancen bis zum Seitenwechsel Mangelware blieben.
Nach der Pause machte sich der hohe Aufwand der Anfangsphase bei den Gastgebern zunehmend bemerkbar. Während bei der TSV die Kräfte schwanden, hielt Ehlen sein Tempo konstant und erspielte sich immer mehr Möglichkeiten. Der Ausgleich durch Alexander Fehrler in der 73. Minute war daher die verdiente Konsequenz.
In der Schlussphase suchten beide Mannschaften noch den Lucky Punch, doch weitere Treffer fielen nicht mehr. Nach einer starken und intensiven Anfangsphase muss sich die TSV Immenhausen II am Ende mit einem gerechten Punkt zufriedengeben.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Tobias Vitera, Mert Ongun (46‘ Marcel Frank), Leon Heckel (46‘ Alexander Manger), Jan-Christoph Teichmann, Steffen Meywirth, Nico Rottstädt, Pascal Kopp (51‘ Marcel Hirdes), Luca Marinho da Costa, Jannis Bode (77‘ Pascal Kopp), Marcel Hausmann, Nasim Ghasemi
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Pascal Kopp (4' - Vorlage Nasim Ghasemi)
1:1 Alexander Fehrler (73')