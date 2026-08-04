Starker Start reicht nicht zum Heimsieg

– Foto: TSV Immenhausen

Wie bereits in der Vorsaison standen sich auch am 1. Spieltag der neuen Saison der Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen die TSV Immenhausen II und der SV Ehlen gegenüber und trennen sich mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0).

Immenhausen erwischte den besseren Start und setzte den SV Ehlen früh mit konsequentem Anlaufen unter Druck. Der Lohn folgte bereits in der 4. Minute durch den Führungstreffer von Pascal Kopp. Auch in der Folge blieben die Gastgeber die aktivere Mannschaft, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen.