Starker Start nach Rücktritts-Angebot: "Wir haben dazugelernt" Oberliga Süd +++ Mit fünf Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres kann der 1. FC Lok Stendal wieder Hoffnung schöpfen von Kevin Gehring · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Achim Freund

Die Bedeutung dieses Heimspiels wollte Jörn Schulz gar nicht klein reden. "Natürlich ist die Erleichterung groß, dass wir dieses Muss-Spiel gewonnen haben", sagte der Coach des 1. FC Lok Stendal im Anschluss an den fulminanten 5:1-Heimerfolg über den FC Einheit Rudolstadt. Nach unruhigen Wochen im Winter hat der Oberliga-Aufsteiger die perfekte Antwort geliefert.

Der vierte Saisonsieg sei tabellarisch "extrem wichtig" gewesen, betonte Schulz und richtete "ein Riesenkompliment an meine Mannschaft." Vor allem im ersten Durchgang gelang den Stendalern nahezu alles. Valentin Masuth sorgte für die schnelle Führung (10.), Philip Witte legte mit einem lupenreinen Hattrick (25., 28., 43.) bis zur Halbzeit zum 4:0 nach.

A-Junior krönt sein Debüt nur Sekunden nach der Einwechslung Auch der Rudolstädter Elfmeter durch Maximilian Schlegel (47.) brachte den 1. FC Lok nicht mehr ins Straucheln. Stattdessen krönte Louis Lauck den Nachmittag: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf der 17-jährige A-Junior bei seinem Oberliga-Debüt zum 5:1-Endstand. Sein Einsatz "soll auch nicht nur für Louis ein Zeichen sein, sondern für alle A-Jugendspieler", dass der Weg zu den Herren für engagierte Talente frei ist, erklärte Schulz. Der 48-Jährige ordnete diesen wichtigen Dreier, durch den der Rückstand auf den 13. Tabellenplatz nur noch vier Punkte beträgt, aber auch ins große Gesamtbild ein. "Wir hatten in der Wintervorbereitung eine sehr schwierige Phase", erinnerte Schulz. Insbesondere nach einer 0:7-Niederlage im Testspiel bei der BSG Stahl Brandenburg kam Unruhe auf. "Dann wird natürlich vieles in Frage gestellt", sagte Schulz.