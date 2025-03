Starker Start in die Rückrunde der FVE-Damen

In einem spannenden Spiel gegen den Tabellenletzten Odenheim konnten wir über 90 Minuten hinweg die Überlegenheit auf dem Platz zeigen. Das erste Tor fiel in der ersten Halbzeit: Geiss erzielte mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke von L. Seilnacht das 1:0. Kurz darauf, nach einem Foul an Weber, verwandelte Geiss den Foulelfmeter zum 2:0.

Das dritte Tor war ein echtes Highlight: Nach einem hervorragenden Abstoß von unserer Torfrau Bacher, der den Ball perfekt ins Spiel brachte, konnte Geiss erneut zuschlagen und das 3:0 erzielen.

Den Schlusspunkt setzte Ochs, die sich nach einem langen Ball von Geiss auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball souverän im Netz versenkte – 4:0!

Dieser wichtige Sieg hilft uns im Abstiegskampf und ist das Ergebnis einer überragenden Mannschaftsleistung.



Ein großes Dankeschön an die mitgereisten Fans, die uns tatkräftig unterstützt haben!