Starker Start für Stadionpatenschaften - Bereits 30 Firmen dabei

RW Oberhausen freut sich über viele Stadionpartnerschaften – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Im Mittelpunkt der Jubiläumskampagne steht die Idee, das Stadion Niederrhein auch künftig frei von kommerziellen Namensrechten zu halten. Stattdessen ermöglicht RWO mit den Stadionpatenschaften ein innovatives Beteiligungsmodell, bei dem Fans, Mitglieder, Unternehmen und Unterstützer Teil der Stadiongeschichte werden können.

Neben Angeboten für Privatpersonen richtet sich das Konzept auch gezielt an Unternehmen und Sponsoren. Für 1.926 Euro über fünf Jahre können Firmen eine Patenschaft übernehmen und erhalten im Gegenzug in diesem Zeitraum eine regelmäßige Logo-Präsenz auf dem LED-Screen an der Lindnerstraße sowie auf der RWO-Homepage. Zudem wird der Firmenname

auf einem exklusiven Sondertrikot zum Stadionjubiläum verewigt.

Darüber hinaus profitieren die Unterstützer während der Laufzeit von attraktiven Vorteilen, darunter Rabatte auf Merchandise-Artikel sowie auf das Sondertrikot. Eine Urkunde rundet die Patenschaft als sichtbares Zeichen der Verbundenheit ab.