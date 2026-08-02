Starker Start für den Türkischen SV - mit zwei Wermutstropfen

Nazeem Aboubakari traf beim Debüt für den TSV gleich doppelt. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Mit Abdul Aziz Adams (zuletzt VfB Bodenheim, davor SV Erbenheim) zählte ein weiterer TSV-Zugang gleich zur Startformation. „Gut am Ball und kämpferisch stark“, attestierte TSV-Chef Ilkay Candogan einen super Einstand und sprach in Summe von einem verdienten Sieg. Im Vergleich zur vergangenen Runde sah er eine laufstärkere Formation. Gastgeber-Coach Gökhan Caliskan fand: „Waldgirmes hat uns alles abverlangt. Wir haben es unnötig spannend gemacht, hatten noch die Chance zum 4:1.“

Nasebeinbruch für Miric

Bitter aber: Der neue Mittelstürmer Dorian Miric bekam im Luftduell mit SC-Keeper Leon Hardt einen Schlag ab und erlitt eine Nasenbeinfraktur. Do-Jin Hwang ersetzte ihn. Für Caliskan ein Elfmeter, doch der Pfiff blieb aus. Nach Foul an Yoel Yilma gab es dann Strafstoß für den TSV, den Kapitän Mo Tahiri zum 3:1 verwandelte. In der Szene zuvor hatte Waldgrimes den Pfosten getroffen. Ebenfalls vom Punkt - der Referee hatte eine Regelwidrigkeit bei Schlussmann Silvan Sevinc gesehen - verkürzten die Gäste. Die Heimelf musste kurz vor Schluss einen weiteren Nackenschlag wegstecken, als der bereits mit Gelb bedachte Malik Deveci beim Freistoß den zu geringen Abstand der SC-Spieler monierte. Der Referee zählte runter, verhängte Gelb-Rot. „Das haben wir nicht verstanden. Der Abstand betrug höchstens fünf Meter“, sagte Caliskan und durfte sich letztlich über den Auftaktsieg freuen. Mit dem Wermutstropfen von Mirics Verletzung und Devecis Gelb-Rot. Neuzugang Nazeem Aboubakari (vormals SG Walluf) traf bei seiner Premiere gleich doppelt.