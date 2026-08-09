Starker Start: FSV Hesedorf/Nartum bezwingt FC Nordheide mit 4:2

– Foto: Lennart Blömer

Die FSV Hesedorf/Nartum ist mit einem verdienten Heimsieg in die neue Kreisligasaison gestartet. Vor heimischer Kulisse in Nartum setzte sich der Tabellendritte der Vorsaison mit 4:2 gegen den FC Nordheide durch.

Zwei Wochen nach dem Duell um Platz drei bei der Pokalwoche in Hetzwege, das ebenfalls die FSV für sich entschieden hatte, trafen beide Teams zum Ligaauftakt erneut aufeinander. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Vor allem Julian Stargardt hätte die Führung bereits in der Anfangsphase erzielen können, ließ seine Chancen aber ungenutzt.

Einen Rückschlag musste die FSV in der 31. Minute hinnehmen, als Jasper Fahjen verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. „Da hatten wir einen kleinen Bruch im Spiel“, erklärte Trainer Alexander Kupiec. Nordheide fand dadurch besser in die Partie, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber dann doch. Nach einem Foul an Stargardt zeigte Schiedsrichter Jonte Martens auf den Elfmeterpunkt, Joris Köhnken verwandelte den Strafstoß in der Nachspielzeit sicher zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken knüpfte Hesedorf/Nartum nach dem Seitenwechsel an die starke Anfangsphase an. In der 56. Minute setzte sich Stargardt auf der Außenbahn durch und legte in den Rückraum auf Leon Pichler, der den Ball platziert zum 2:0 ins lange Eck schob. Nur drei Minuten später erhöhte Fabio Brüning mit einem Distanzschuss auf 3:0.

Nordheide steckt nicht auf und verkürzt auf 2:3



Die Partie, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 105. Jubiläum des TuS Nartum stattfand, schien damit entschieden. Doch Nordheide gab sich nicht auf. Christopher Mönkehues verkürzte nach einem schnellen Angriff auf 3:1 (73.), ehe Jannes Wilkens einen Freistoß zum 3:2-Anschluss verwandelte (82.) und die Schlussphase noch einmal spannend machte.

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke reagierte Jannes Otten am schnellsten und traf in der 86. Minute zum 4:2-Endstand. Das Ergebnis machte FC-Betreuer Thorsten Holst erwartungsgemäß nicht glücklich. „Wir haben aber nicht unsere beste Leistung gezeigt“, musste er zugestehen.

„Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, während Nordheide viel mit langen Bällen gespielt hat“, bilanzierte Kupiec nach dem Schlusspfiff. Angesichts der Spielanteile und der Vielzahl an Chancen ging der Heimsieg der FSV insgesamt in Ordnung. Mit dem Auftakterfolg reiht sich Hesedorf/Nartum zunächst auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem TuS Zeven ein, der bereits am Donnerstag mit 4:0 beim MTV Hesedorf gewonnen hatte.