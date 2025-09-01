Starker Start, bitteres Ende: Niederlage gegen Glattfelden

Am Samstagabend empfing SC Winterthur United auf dem Sportplatz Talgut den FC Glattfelden. Beide Teams hatten ihr erstes Saisonspiel verloren, entsprechend gross war der motivation, diesmal zu punkten. SC Winterthur United startete hochmotiviert und setzte den Gegner früh unter Druck. Bereits in der 9. Minute zahlte sich das Pressing aus. Ricardo brachte eine Ecke präzise in den Strafraum, wo Emeraude hochstieg und per Kopf zur 1:0-Führung traf. Nur wenige Minuten später erhöhte Filip auf 2:0, als er nach Zuspiel von David aus der Distanz abzog und der Ball via Pfosten ins Netz flog – ein sehenswerter Treffer. In der 26. Minute stellte Jaro nach einem Durcheinander im Strafraum auf 3:0. Zu diesem Zeitpunkt schien Winti-United alles im Griff zu haben.

Doch kurz vor der Pause kam Glattfelden zurück ins Spiel. In der 36. Minute fiel der Anschlusstreffer zum 3:1, ehe die Gäste in der 45. Minute sogar auf 3:2 verkürzten. Winti-United verlor in dieser Phase komplett den Fokus und so ging es mit einer knappen Führung in die Kabine. Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht für die Gastgeber. Bereits in der 47. Minute glich Glattfelden zum 3:3 aus. Von da an lief bei Winti-United kaum noch etwas zusammen – Umschalten, Zusammenspiel, Kommunikation, alles fehlte. Stattdessen gab es mehr Diskussionen auf dem Platz als konstruktiven Fussball. Glattfelden nutzte das gnadenlos aus und drehte die Partie mit Treffern in der 62. und 69. Minute zum 3:5.