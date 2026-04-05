Starker Seeger Schlussspurt Kreisligist erzielt in den letzten Minuten drei Tore gegen Oberstaufen +++ Spitzenreiter TSV Kottern II bleibt torlos +++ Neugablonz überrent Türksport Kempten von red · Gestern, 14:51 Uhr · 0 Leser

Seegs Phillip Rück (10) sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase, dass der TSV letztlich einen souveränen 5:0-Sieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen feierte. – Foto: Daniel Melzer

In der Allgäuer Kreisliga Süd musste sich der Spitzenreitr TSV Kotern II mi teinem 0:0 beim TSV Buching/Trauchgau begnügen, daduch konnte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg dank des 5:0-Erfolgs gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen den Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Für ein Ausrufezeichen sorgte der BSK Olympia Neugablonz mit dem 10:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FC Türksport Kempten.



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100 Keine Mühe hatte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg beim 5:0-Sieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Matthias Gast eröffnete das Torfestival in der 34. Minute per Elfmeter, nachdem Christoph Willer gefoult worden. Kurz vor der Pause erhöhte Stefan Singer auf 2:0 (45.), die Vorlage kam von Alexander Melzer. Oberstaufens Raphael Eyenbach verbüßte da gerade eine Zeitstrafe. In der Schlussphase traf Phillip Rück gleich zweimal (89., 90.+1) und stellte auf 4:0, bevor Fabian Melzer in der Nachspielzeit den Endstand zum 5:0 erzielte.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100

Lange Zeit war die Partie zwischen dem FC Füssen und dem SC Untrasried offen - doch dann schlug der SCU zu und gewannn mit 2:0. In der 60. Minute setzte sich Alexander Gropper durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Füssens Defensive bekam die Situation nicht entscheidend geklärt, sodass Alexander Wiest aus kurzer Distanz – leicht abgefälscht – zur Führung traf. Nur neun Minuten später nutzte Samuel Prinz einen folgenschweren Rückpass und spitzelte den Ball überlegt an Torhüter Patrick Rösch vorbei zum 0:2-Endstand.

Schiedsrichter: Klaus Stülpner (Birkland) - Zuschauer: 120

Der FC Rettenberg hat im Immenstädter Ausweichquartier einen 3:1-Sieg gegen den FC Blonhofen gefeiert. Bereits in der Anfangsphase stellte der FCR die Weichen auf Sieg: Kilian Götzfried traf in der 10. Minute zur Führung, ehe Markus Roth nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Vorausgegangen war ein Foul an Maximilian Schmitt. In der 33. Minute baute Danny Günther die Führung nach Vorarbeit von Tobias Meitinger auf 3:0 aus.

Kurz vor der Pause verkürzte Manuel Schwarz (45.), doch am klaren Ergebnis änderte dies nichts mehr.

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 122



Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 120 Lange sah der VfB Durach II wie der Sieger aus, doch am Ende sietzte sich der TSV Obergünzburg mit 2:1 durch. Die Landesliga-Reserve ging früh in Führung: In der 20. Minute traf Leopold Reißle zum 1:0. Als der TSV zur Schlussoffensive blies, hatte das Folgen. Dominik Heinold glich in der 82. Minute aus, bevor Fabian Beck in der 88. Minute den Sieg für Obergünzburg sicherte.Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 120

Der SV Mauerstetten lief zwei Mal einem Rückstand hinterher und setzte sich letztlich doch mit 3:2 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried durch. Die SG ging in der 19. Minute durch Marius Lipp in Führung. Kurz vor der Pause glich Stefan Moser aus, doch noch vor dem Seitenwechsel stellte Lipp per Elfmeter den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel zeigte Mauerstetten Moral: Markus Kees und Bastian Peukert drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Hausherren.

Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 80

Keine Tore, aber dennoch ein intensives Spiel: Der TSV Buching/Trauchgau und der Spitzenreiter TSV Kottern II trennten sich 0:0. Beide Mannschaften agierten engagiert und erarbeiteten sich Chancen.

Schiedsrichter: Kilian Obermeier (Steinberg) - Zuschauer: 70