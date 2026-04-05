 2026-04-03T19:57:16.526Z

Der Spieltag

Starker Seeger Schlussspurt

Kreisligist erzielt in den letzten Minuten drei Tore gegen Oberstaufen +++ Spitzenreiter TSV Kottern II bleibt torlos +++ Neugablonz überrent Türksport Kempten

von red · Gestern, 14:51 Uhr · 0 Leser
Seegs Phillip Rück (10) sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase, dass der TSV letztlich einen souveränen 5:0-Sieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen feierte.
Seegs Phillip Rück (10) sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase, dass der TSV letztlich einen souveränen 5:0-Sieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen feierte. – Foto: Daniel Melzer

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KL Allgäu Süd
Rettenberg
Oberstdorf
TSV Kottern II
VfB Durach II

In der Allgäuer Kreisliga Süd musste sich der Spitzenreitr TSV Kotern II mi teinem 0:0 beim TSV Buching/Trauchgau begnügen, daduch konnte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg dank des 5:0-Erfolgs gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen den Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Für ein Ausrufezeichen sorgte der BSK Olympia Neugablonz mit dem 10:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FC Türksport Kempten.

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg
TSV Seeg-Hopferau-EisenbergSeeg-Ho.-Ei.
SG Oberstaufen/Stiefenhofen
SG Oberstaufen/StiefenhofenSG Oberstaufen/Stiefenhofen
5
0
Keine Mühe hatte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg beim 5:0-Sieg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Matthias Gast eröffnete das Torfestival in der 34. Minute per Elfmeter, nachdem Christoph Willer gefoult worden. Kurz vor der Pause erhöhte Stefan Singer auf 2:0 (45.), die Vorlage kam von Alexander Melzer. Oberstaufens Raphael Eyenbach verbüßte da gerade eine Zeitstrafe. In der Schlussphase traf Phillip Rück gleich zweimal (89., 90.+1) und stellte auf 4:0, bevor Fabian Melzer in der Nachspielzeit den Endstand zum 5:0 erzielte.
Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FC Füssen
FC FüssenFC Füssen
SC Untrasried
SC UntrasriedUntrasried
0
2
Abpfiff
Lange Zeit war die Partie zwischen dem FC Füssen und dem SC Untrasried offen - doch dann schlug der SCU zu und gewannn mit 2:0. In der 60. Minute setzte sich Alexander Gropper durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Füssens Defensive bekam die Situation nicht entscheidend geklärt, sodass Alexander Wiest aus kurzer Distanz – leicht abgefälscht – zur Führung traf. Nur neun Minuten später nutzte Samuel Prinz einen folgenschweren Rückpass und spitzelte den Ball überlegt an Torhüter Patrick Rösch vorbei zum 0:2-Endstand.
Schiedsrichter: Klaus Stülpner (Birkland) - Zuschauer: 120

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FC Rettenberg
FC RettenbergRettenberg
FC Blonhofen
FC BlonhofenBlonhofen
3
1
Abpfiff

Der FC Rettenberg hat im Immenstädter Ausweichquartier einen 3:1-Sieg gegen den FC Blonhofen gefeiert. Bereits in der Anfangsphase stellte der FCR die Weichen auf Sieg: Kilian Götzfried traf in der 10. Minute zur Führung, ehe Markus Roth nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Vorausgegangen war ein Foul an Maximilian Schmitt. In der 33. Minute baute Danny Günther die Führung nach Vorarbeit von Tobias Meitinger auf 3:0 aus.
Kurz vor der Pause verkürzte Manuel Schwarz (45.), doch am klaren Ergebnis änderte dies nichts mehr.
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 122

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach II
TSV Obergünzburg
TSV ObergünzburgObergünzburg
1
2
Abpfiff
Lange sah der VfB Durach II wie der Sieger aus, doch am Ende sietzte sich der TSV Obergünzburg mit 2:1 durch. Die Landesliga-Reserve ging früh in Führung: In der 20. Minute traf Leopold Reißle zum 1:0. Als der TSV zur Schlussoffensive blies, hatte das Folgen. Dominik Heinold glich in der 82. Minute aus, bevor Fabian Beck in der 88. Minute den Sieg für Obergünzburg sicherte.
Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 120

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
SV Mauerstetten
SV MauerstettenMauerstetten
SG Betzigau/Wildpoldsried
SG Betzigau/WildpoldsriedSG Betz/Wil.
3
2

Der SV Mauerstetten lief zwei Mal einem Rückstand hinterher und setzte sich letztlich doch mit 3:2 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried durch. Die SG ging in der 19. Minute durch Marius Lipp in Führung. Kurz vor der Pause glich Stefan Moser aus, doch noch vor dem Seitenwechsel stellte Lipp per Elfmeter den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel zeigte Mauerstetten Moral: Markus Kees und Bastian Peukert drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Hausherren.
Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 80

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Buching/Trauchgau
TSV Buching/TrauchgauTSV Buching/Trauchgau
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern II
0
0
Abpfiff

Keine Tore, aber dennoch ein intensives Spiel: Der TSV Buching/Trauchgau und der Spitzenreiter TSV Kottern II trennten sich 0:0. Beide Mannschaften agierten engagiert und erarbeiteten sich Chancen.
Schiedsrichter: Kilian Obermeier (Steinberg) - Zuschauer: 70

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
BSK Olympia Neugablonz
BSK Olympia NeugablonzNeugablonz
FC Türksport Kempten
FC Türksport KemptenTürk Kempten
10
0
Abpfiff

Ein wahres Torfestival bot der BSK Olympia Neugablonz beim 10:0-Sieg gegen den FC Türksport Kempten. Den Anfang machte Denis Hoxhaj in der 20. Minute, ehe Benjamin Maier mit einem Dreierpack bis zur Pause auf 4:0 stellte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neugablonz torhungrig: Maier erhöhte weiter, bevor Hoxhaj, Enis Özdemir und Leonit Gashi das Ergebnis auf 9:0 in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Fabio Reichert per Elfmeter.
Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80