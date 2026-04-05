Starker Seeger Schlussspurt

In der Allgäuer Kreisliga Süd musste sich der Spitzenreitr TSV Kotern II mi teinem 0:0 beim TSV Buching/Trauchgau begnügen, daduch konnte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg dank des 5:0-Erfolgs gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen den Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Für ein Ausrufezeichen sorgte der BSK Olympia Neugablonz mit dem 10:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FC Türksport Kempten.
Der FC Rettenberg hat im Immenstädter Ausweichquartier einen 3:1-Sieg gegen den FC Blonhofen gefeiert. Bereits in der Anfangsphase stellte der FCR die Weichen auf Sieg: Kilian Götzfried traf in der 10. Minute zur Führung, ehe Markus Roth nur drei Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Vorausgegangen war ein Foul an Maximilian Schmitt. In der 33. Minute baute Danny Günther die Führung nach Vorarbeit von Tobias Meitinger auf 3:0 aus.
Kurz vor der Pause verkürzte Manuel Schwarz (45.), doch am klaren Ergebnis änderte dies nichts mehr.
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 122
Der SV Mauerstetten lief zwei Mal einem Rückstand hinterher und setzte sich letztlich doch mit 3:2 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried durch. Die SG ging in der 19. Minute durch Marius Lipp in Führung. Kurz vor der Pause glich Stefan Moser aus, doch noch vor dem Seitenwechsel stellte Lipp per Elfmeter den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel zeigte Mauerstetten Moral: Markus Kees und Bastian Peukert drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Hausherren.
Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 80
Keine Tore, aber dennoch ein intensives Spiel: Der TSV Buching/Trauchgau und der Spitzenreiter TSV Kottern II trennten sich 0:0. Beide Mannschaften agierten engagiert und erarbeiteten sich Chancen.
Schiedsrichter: Kilian Obermeier (Steinberg) - Zuschauer: 70
Ein wahres Torfestival bot der BSK Olympia Neugablonz beim 10:0-Sieg gegen den FC Türksport Kempten. Den Anfang machte Denis Hoxhaj in der 20. Minute, ehe Benjamin Maier mit einem Dreierpack bis zur Pause auf 4:0 stellte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neugablonz torhungrig: Maier erhöhte weiter, bevor Hoxhaj, Enis Özdemir und Leonit Gashi das Ergebnis auf 9:0 in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Fabio Reichert per Elfmeter.
Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80