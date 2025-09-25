Starker Schlussspurt – Kastl gewinnt Tor-Festival gegen Kirchheim klar

Der Kirchheimer SC hätte mit einem Sieg einen großen Sprung in der Tabelle machen können, doch am Ende verschaffte sich der TSV Kastl mit einem klaren 5:2-Sieg Luft im Tabellenkeller.

Die 240 Zuschauer wurden schon nach wenigen Sekunden für ihr Kommen belohnt. Michael Renner traf kurz nach dem Anpfiff zum 1:0. Die Gäste schüttelten sich kurz und glichen in der 7. Minute durch Peter Schmöller aus.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Partie gedreht. Leon Reihac knipste zum 2:1 für Kirchheim. Lange freuen konnten sich Steven Toy und seine Spieler über die Führung nicht, denn Sebastian Spinner traf in der 36. Minute zum 2:2-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang mussten die Fans lange warte, ehe Kastl mit drei Treffern in neun Minuten den Sack zu machte. Michael Renner traf zunächst zum 3:2. Marco Unterholzner erhöhte vier Minuten später auf 4:2, ehe Philipp Hofmann fünf Minuten vor dem Abpfiff zum 5:2-Endstand traf.

TSV Kastl – Kirchheimer SC 5:2

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (88. Samuel Stutz), Manuel Kellermann (90. Nevio Pichler), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (90. Lukas Auberger), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (46. Philipp Hofmann), Michael Renner (88. Maximilian Damoser) - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (79. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (76. Marco Flohrs), Luca Mauerer, Sami Benrabh (60. Luis Sako), Niklas Karlin (76. Nuyan Karsak), Peter Schmöller (68. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 Michael Renner (1.), 1:1 Peter Schmöller (7.), 1:2 Leon Reilhac (32.), 2:2 Sebastian Spinner (36.), 3:2 Michael Renner (76.), 4:2 Marco Unterholzner (80.), 5:2 Philipp Hofmann (85.)

