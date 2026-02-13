Starker Schlussspurt! Das ist der Amateur-Torschütze des Jahres 2025

– Foto: Montage: FuPa / F: Imago Image

FuPa präsentiert gemeinsam mit Partner Privatbrauerei Falter bereits zum sechsten Mal das Amateur-Tor des Jahres. Dafür haben wir unsere Community aufgerufen , die schönsten Torvideos ihrer Teams einzusenden. Die besten 25 Amateur-Tore 2025 standen sieben Tage lang i n einem Community-Voting für euch zur Wahl!

👑 Der Titel geht am TOR9: Tim Jueterbock von der SG DJK Hattersheim wurde im März letzten Jahres mit seinem wuchtigen Freistoß-Kracher schon zum Monats-Sieger gewählt und darf sich nun Amateur-Torschütze des Jahres 2025 nennen! Der schussgewaltige Mittelfeldspieler lag zur Halbzeit der Abstimmung stimmengleich auf Platz 3, hat weiter kräftig mobilisiert und konnte sich am Ende klar zum Stimmenkönig küren.

Lange war's ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Top-Platzierungen, nun gibt's einen verdienten Sieger!





Auf's "Treppchen" haben es geschafft:



🥈TOR24 Thomas Schacherbauer (🎞️ zum Video)

Der 27-jährige Innenverteidiger konnte 2025 mit seinem Heimatverein DJK Vornbach (Landkreis Passau, Niederbayern) erstmals in der Geschichte in die Landesliga aufsteigen - sein Volley-Traumtor gegen den TSV Mauth ebnete am Ende den Weg zum Meistertitel! In der neuen Spielklasse sorgte die junge, spielstarke Truppe gleich für Furore und belegt zur Winterpause einen soliden 8. Platz, mit einem dickem Punkte-Polster zu den Abstiegs-Relegationsrängen. Im Sommer wird Schacherbauer zu Nachbar-Club SV Schalding-Heining in die Bayernliga wechseln.



🥉TOR21 Tim Marquardt, FC Marl (🎞️ zum Video)

Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselte letzten Sommer zum FC Marl in der Landesliga Westfalen! In den Jahren zuvor spielte er überwiegend bei Kreisligisten im Dortmunder Raum, konnte beim VfR Sölde aber auch schon Bezirksligaerfahrung sammeln.

Beim neuen Club konnte sich der Rechtsfuß bereits dreimal in die Torschützenliste eintragen und belegt mit seinem Team zur Winterpause einen starken 2. Tabellenplatz.



Tolle Preise gibt's auch für:

4️⃣ TOR7 Steffen Münk, SKV Beienheim (🎞️ zum Video)

5️⃣ TOR19 Luca Bader, SV Remshalden (🎞️ zum Video)

6️⃣ TOR12 Yannick Woithe, SFC Stern 1900 II (🎞️ zum Video)

An alle Gewinner: Meldet euch gerne per Mail social@fupa.net oder per DM an @fupanet! 📬

Die weiteren Platzierungen:

7️⃣ TOR8 Björn Damanti-Schaller, SC Elchesheim/Illingen

8️⃣ TOR20 Yannick Luib, SSC Weißenfels

9️⃣ TOR11 Eren Albayrak, SG Finnentrop-Bamenohl

🔟 TOR6 Fabian Nagel, TSV Mutlangen

1️⃣1️⃣ TOR3 Niklas Maimer, SpVgg Lam

1️⃣2️⃣ TOR2 Yannik Saag, SV Lürrip III

1️⃣3️⃣ TOR5 Julian Maierhofer, SG Mertsee

1️⃣4️⃣ TOR25 Stefan Schulz, SpVgg. Dresden-Löbtau

1️⃣5️⃣ TOR22 Danny Wagner, VfB Merseburg

1️⃣6️⃣ TOR13 Joshua Baur, Sportfreunde Untergriesheim

1️⃣7️⃣ TOR4 Christian Bopfinger, TSV Indersdorf

1️⃣8️⃣ TOR18 Nicolas Mokry, SSV Vorsfelde

1️⃣9️⃣ TOR23 Ralf Rizvani, RW Wittlich

2️⃣0️⃣ TOR16 Tim Hamann, SV Dallgow 47

2️⃣1️⃣ TOR15 Benny Walkenbach, FC Borussia Niederroßbach

2️⃣2️⃣ TOR17 Marius Dzial, Blankenburger FV

2️⃣3️⃣ TOR1 Tomo Lovric, TSV Grünbühl

2️⃣4️⃣ TOR10 Aykut Bas, SV Lövenich/Widdersdorf

2️⃣5️⃣ TOR14 Alexander Pataman, FC Mecklenburg Schwerin

🎁 Die Preise

Neben Ruhm und Ehre erhalten die besten Schützen und deren Teams tolle Preise:

🏆 1. Platz: 100 Liter Freibier von der Privatbrauerei Falter

& als Extra: Einladung der Hartplatzhelden zum Torwandschießen

im ZDF-Sportstudio nach Mainz!

🥈 2. Platz: 1x intelligentes Kamerasystem von Staige.tv (Wert 2.000€)

🥉 3. Platz: 20x FuPa-Duschtuch

🎖4. Platz: 10x FuPa-Sitzkissen & 5x FuPa-Cap

🎖5. Platz: 15x FuPa-Tasse

🎖6. Platz: 1000 FuPa-Prämienpunkte

Zusatzaktion:

Unter allen Einsendern sowie allen Abstimmenden beim Voting werden zusätzlich exklusive VIP-Tickets für ein Bundesligaspiel verlost.