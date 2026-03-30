Starker Rückrundenstart: Winti-United siegt verdient mit 2:0 von Samet Kilic · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

Endlich, die Rückrunde hat begonnen. SC Winterthur United nutzte die Winterpause, um einige Transfers zu tätigen und den Trainerstab zu erweitern. Am Samstagabend war es dann endlich so weit. Winti-United empfing den FC Räterschen auf heimischem Boden. Bei kaltem, regnerischem Wetter wurde die Partie pünktlich um 18.00 Uhr angepfiffen.

Von Beginn an war klar, wie das Spiel verlaufen würde. Der FC Räterschen stand tief und verteidigte kompakt. Sie übten kaum Druck aus, was es Winti-United erschwerte, gefährliche Angriffe zu entwickeln. Dias Heimteam bestimmten das Spiel mit viel Ballbesitz und versuchten, trotz des defensiven Gegners, zu Chancen zu kommen. Räterschen lauerte auf Konter über lange Bälle, blieb aber meist harmlos. In der 25. Minute fiel dann die Führung für Winti-United. Nikolai spielte einen langen Ball auf David. Der Ball sprang etwas weit nach vorne, bis zum gegnerischen Torhüter, doch dieser konnte den Ball nicht festhalten. David reagierte blitzschnell, er lief den Abpraller nach und schob ihn ins leere Tor. Ein glücklicher Treffer nach einem Fehler des Torwarts, aber verdient für Winti-United. Auch danach blieb der Spielverlauf unverändert. Räterschen verteidigte tief, während Winti-United weiter drückte. Zur Pause stand es 1:0.