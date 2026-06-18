Starker Rechtsfuß für die SpVg Gustorf-Gindorf Die SpVg Gustorf-Gindorf hat den jungen Verteidiger Emil Finn Palmowski verpflichtet. von Florian Kohnke · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

v.L. Florian Kohnke (Geschäftsführer), Emil Finn Palmowski, Nils Fienitz (1. Vorsitzender) – Foto: Andreas Möcker (AH-Gustor

Die jüngsten Transfers der SpVg Gustorf-Gindorf haben allesamt gepasst: Drack, Engels, Schmautz und Wirtz trugen maßgeblich dazu bei, den Kader der 1. Mannschaft breiter und stärker aufzustellen. Der verdiente Aufstieg war die logische Folge einer starken Saison.

Nach 15 Jahren heißt es am Torfstecherweg endlich wieder Kreisliga A! Damit die Mannschaft die Klasse hält – ein erklärtes Ziel, das angesichts der vorhandenen Qualität absolut realistisch ist – soll nun ein weiterer Neuzugang seinen Teil dazu beitragen.





Mit Emil Finn Palmowski verstärkt ein 21-Jähriger, begnadeter Rechtsfuß die SpVg. Zuletzt war er für den TuS Grevenbroich aktiv, mit dem er den Gang in die Kreisliga B antreten musste. Nun zieht es ihn ins schönste Doppeldorf, um sich weiterzuentwickeln und weitere Einsätze in der Kreisliga A zu sammeln.