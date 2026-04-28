🔴⚪ Starker Punkt beim Tabellenführer! 💪⚽

Mit einem verdienten 2:2 beim VfB Stuttgart II nehmen wir einen starken Punkt beim Tabellenführer mit und zeigen erneut, was in unserem Team steckt. ❤️

Von Beginn an war klar, dass uns ein intensives Spiel erwartet. Der VfB hatte mehr Ballbesitz und war spielerisch stark, wirklich zwingend wurden die Gastgeberinnen jedoch nur selten. Wir standen defensiv sehr kompakt, verteidigten unser letztes Drittel mit viel Leidenschaft und ließen nur wenig klare Chancen zu.

Mit Ball hätten wir in einigen Situationen noch ruhiger und sauberer spielen können – dann wäre nach vorne sogar noch mehr drin gewesen. Trotzdem haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt und uns nie versteckt. Zur Pause stand ein verdientes 0:0.