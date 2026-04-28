🔴⚪ Starker Punkt beim Tabellenführer! 💪⚽

Mit einem verdienten 2:2 beim VfB Stuttgart II nehmen wir einen starken Punkt beim Tabellenführer mit und zeigen erneut, was in unserem Team steckt. ❤️
Von Beginn an war klar, dass uns ein intensives Spiel erwartet. Der VfB hatte mehr Ballbesitz und war spielerisch stark, wirklich zwingend wurden die Gastgeberinnen jedoch nur selten. Wir standen defensiv sehr kompakt, verteidigten unser letztes Drittel mit viel Leidenschaft und ließen nur wenig klare Chancen zu.
Mit Ball hätten wir in einigen Situationen noch ruhiger und sauberer spielen können – dann wäre nach vorne sogar noch mehr drin gewesen. Trotzdem haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt und uns nie versteckt. Zur Pause stand ein verdientes 0:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein umkämpftes Spiel. In der 64. Minute belohnten wir uns dann: Lena Scheiring setzte sich stark über außen durch, behielt die Übersicht und legte perfekt quer auf Larissa Wiedmann, die nur noch zum 1:0 einschieben musste. 🔥
Der VfB erhöhte danach den Druck und kam in der 78. Minute zum Ausgleich. Doch wir zeigten erneut eine starke Reaktion: In der 81. Minute war es wieder Lena Scheiring, die sich den Ball eroberte, in den Strafraum zog und cool zur erneuten Führung traf. 💪
Als der Sieg schon greifbar war, gelang dem VfB in der Nachspielzeit noch das 2:2. Natürlich bitter, so spät den Ausgleich zu kassieren – am Ende nehmen wir aber einen verdienten Punkt mit.
Beim Gegner standen einige Spielerinnen mit höherklassiger Erfahrung auf dem Platz – und trotzdem haben wir absolut dagegengehalten. Genau das zeigt unseren Weg. ❤️
➡️ Starke Moral, starke Defensive, starker Punkt. Genau so weiter! 🔥⚽