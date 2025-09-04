Starker Prüfstein für den Aufsteiger

Mit breiter Brust reist der TSV Bargteheide am Sonntag (15:30 Uhr) zum VfB Lübeck II. Nach dem souveränen 4:1-Heimerfolg gegen den SC Rönnau wartet nun allerdings ein Gegner von anderem Kaliber: Die Zweitvertretung des Regionalligisten ist in dieser Saison noch ungeschlagen und rangiert mit vier Siegen und zwei Remis auf Rang zwei der Landesliga Holstein.

„Wir treffen auf eine junge, spielstarke Mannschaft“, sagt Bargteheides Trainer Michel Wohlert mit Blick auf den kommenden Gegner. Der VfB hatte am vergangenen Wochenende den FC Dornbreite Lübeck mit 4:2 geschlagen – trotz fast 80-minütiger Unterzahl nach einem frühen Platzverweis. Vor allem in der Schlussphase zeigte das Team von der Lohmühle seine individuelle Klasse: Zwei Tore in der Nachspielzeit sorgten für die Entscheidung.

Auch Bargteheide präsentierte sich zuletzt in Torlaune. Beim 4:1 über den SC Rönnau trafen vier verschiedene Spieler ins Schwarze. Besonders auffällig: Die Offensive um Florian und Jakob Henk spielte variabel und effektiv. Mit bislang 15 Saisontoren stellt der TSV den drittbesten Angriff der Liga.

Die Ausgangslage vor dem siebten Spieltag ist klar: Der VfB Lübeck II will den Kontakt zur Spitze halten, während Bargteheide mit einem Überraschungserfolg den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz schaffen könnte. Beide Teams haben nach sechs Spielen noch keine Niederlage kassiert – der VfB blieb dabei sogar viermal siegreich.