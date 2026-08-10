Starker Pokalfight gegen den FC Straberg

Es war zwar eine knappe Niederlage gegen einen starken FC Straberg, aber eine Niederlage auf absoluter Augenhöhe.

Starkes Spiel, tolles Wetter und viele Zuschauer zur Saisoneröffnung machten den Tag fast perfekt.

Straberg machte von der ersten Sekunde an extrem viel Druck und testete bereits nach 2. Spielminuten Keeper Fabian Könnecke, dieser kann den Ball aber sicher unter Kontrolle bringen.

Die Mannschaft vom Trainerteam des BV Weckhoven hatte sich viel vorgenommen und konnte es auch fest wie vorgehabt umsetzen.

Weckhoven findet immer besser ins Spiel und sorgt für Verwunderung bei den Strabergern.

Das Spiel wird nun intensiver und der BVW erspielt sich einige Großchancen, lässt dabei aber hinten nichts anbrennen.

In der 38. Minute der erste Wechsel beim BV, Florian Füßler kommt für den leicht angeschlagenen Leon Maximilian Rainer Bräutigam rein.

Kurz vor der Pause hatte Tobias Wollesen den Führungstreffer fast sicher, doch im letzten Moment wurde der Ball vom gegnerischen Spieler geblockt.

Auf der anderen Seite hatten die Straberger einige große Chancen, doch diese waren im 16er vom BVW zu verspielt. So war es ein Leichtes, alles sauber und ohne viel Druck zu verteidigen......weiterlesen auf unserer Webseite.