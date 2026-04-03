Starker Neuzugang für die Offensive

Mit großer Freude verkündet der Bezirksligist Rhenania Richterich zwei vielversprechende Neuzugänge für die kommende Saison: Ferhat Akar und Mahmoud Shelby verstärken ab Sommer das Team und bringen wertvolle Qualität in die Offensive.

Beide Spieler stehen für Erfahrung, Durchsetzungsvermögen und spielerische Klasse – Eigenschaften, die der Mannschaft in der neuen Spielzeit zusätzlichen Schwung verleihen sollen. Insbesondere im Angriff eröffnen sich durch die Verpflichtungen neue taktische Möglichkeiten und mehr Variabilität im Spiel nach vorne.

Ein weiterer Vorteil: Man kennt sich bereits aus vergangenen Stationen und gemeinsamen Begegnungen. Dadurch ist klar, welches Potenzial in beiden Spielern steckt und wie sie sich ins bestehende Teamgefüge einfügen können.