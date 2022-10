Starker Keeper reicht im Topspiel nicht

Zum zweiten Mal in dieser Saison musste der FV Rot-Weiß Weiler den Platz an der Tabellenspitze nach nur einer Woche wieder räumen. Der Fußball-Landesligist verlor vor allem aufgrund einer erste Halbzeit mit dem Prädikat „mangelhaft“ das Spitzenspiel bei Olympia Laupheim mit 0:1 (0:1) und rutschte auf Platz 4 ab.

Aus Sicht des Trainers war es eine verdiente Niederlage. „Wir waren heute einfach nicht gut. Die Mannschaft hat kämpferisch bis zum Schluss alles probiert, die Mentalität war top. Fußballerisch hat es aber leider nicht gereicht“, sagte Jürgen Kopfsguter – und schloss sich bei seiner Analyse selbstkritisch explizit mit ein: „Da rudern wir alle im selben Boot.“

Vor 250 Zuschauern kamen die Rot-Weißen nicht gut ins Spiel und liefen früh dem 0:1 durch Christian Wiest (7.) hinterher. Allerdings vergeblich. Die bis dato beste Auswärtsmannschaft der Liga machte zu viele Fehler. In Normalform war nur Torwart Lasse Fink, der vom Trainer die Note 1* bekam, weil er gleich vier Eins-gegen-Eins-Situationen entschärfte. „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir mit einem 0:4 in die Halbzeit gehen“, sagte der Coach.

Zu allem Überfluss musste der angeschlagen ins Spiel gegangene Kapitän Raimond Hehle mit Achillessehnenproblemen ebenso früh vom Feld wie Stürmer Matheus, nachdem er eine ganze Serie von Fouls über sich ergehen lassen musste. „Man muss sagen, dass der Gegner ihn aus dem Spiel nehmen wollte“, sagte Kopfsguter.

In der zweiten Halbzeit stellten die Rot-Weißen ihre Fehler dann ab und ließen gegen den besten Angriff der Liga nur noch eine Chance zu, doch das Angriffsspiel blieb abgesehen von einigen Halbchancen größtenteils Stückwerk. Immerhin: Selbst in Unterzahl nach der gelb-roten Karte für Nery nach einer Rangelei um den Ball (83.) glaubte der FVW an sich.