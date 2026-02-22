Starker Kampfgeist trotz Niederlage – 4:6 bei der DJK Dieburg

Zum Auftakt der Rückrunde war unsere erste Mannschaft am heutigen Spieltag bei der DJK Dieburg zu Gast. Mit viel Motivation und großem Kampfgeist startete das Team in die Partie, musste jedoch früh einen Rückstand hinnehmen.

Trotz des schwierigen Beginns zeigte die Mannschaft Moral und hielt dagegen. Zur Halbzeit lag man mit 1:3 zurück, kam jedoch mit deutlich mehr Druck und Entschlossenheit aus der Kabine. In einer starken Phase nach Wiederanpfiff gelang es dem Team, das Spiel zu drehen und zwischenzeitlich mit 4:3 in Führung zu gehen.