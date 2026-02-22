Starker Kampfgeist trotz Niederlage – 4:6 bei der DJK Dieburg

Zum Auftakt der Rückrunde war unsere erste Mannschaft am heutigen Spieltag bei der DJK Dieburg zu Gast. Mit viel Motivation und großem Kampfgeist startete das Team in die Partie, musste jedoch früh einen Rückstand hinnehmen.
Trotz des schwierigen Beginns zeigte die Mannschaft Moral und hielt dagegen. Zur Halbzeit lag man mit 1:3 zurück, kam jedoch mit deutlich mehr Druck und Entschlossenheit aus der Kabine. In einer starken Phase nach Wiederanpfiff gelang es dem Team, das Spiel zu drehen und zwischenzeitlich mit 4:3 in Führung zu gehen.
Doch auch die DJK Dieburg blieb engagiert und nutzte ihre Chancen konsequent. In der Schlussphase kippte die Partie erneut, sodass die Gastgeber am Ende mit 6:4 die Oberhand behielten.
Für unsere Mannschaft trafen Erwin sowie Lazlo, der mit einem Hattrick überzeugte.
Trotz der Niederlage macht die gezeigte Leistung Mut für die kommenden Spiele der Rückrunde