Starker Kampf in Unterzahl – Ballendorf unterliegt Berghülen

Der SV Fortuna Ballendorf musste sich in einem hitzigen und ereignisreichen Topspiel mit 1:4 gegen Berghülen geschlagen geben – ein Ergebnis, das den tatsächlichen Spielverlauf kaum widerspiegelt.

Zwar ging Berghülen früh in Führung, doch Ballendorf zeigte sofort die richtige Antwort: Florian W. glich, nach einer schönen Flanke von Moritz R., verdient zum 1:1 aus und krönte eine starke Anfangsphase der Gäste. In dieser Phase war Ballendorf die klar bessere Mannschaft, agierte mutig nach vorne und setzte Berghülen immer wieder unter Druck.