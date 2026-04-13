Starker Kampf in Unterzahl – Ballendorf unterliegt Berghülen

Der SV Fortuna Ballendorf musste sich in einem hitzigen und ereignisreichen Topspiel mit 1:4 gegen Berghülen geschlagen geben – ein Ergebnis, das den tatsächlichen Spielverlauf kaum widerspiegelt.
Zwar ging Berghülen früh in Führung, doch Ballendorf zeigte sofort die richtige Antwort: Florian W. glich, nach einer schönen Flanke von Moritz R., verdient zum 1:1 aus und krönte eine starke Anfangsphase der Gäste. In dieser Phase war Ballendorf die klar bessere Mannschaft, agierte mutig nach vorne und setzte Berghülen immer wieder unter Druck.
Auch nach dem erneuten Rückstand blieb Ballendorf dran und erspielte sich gute Chancen. Die Partie kippte jedoch durch eine umstrittene Rote Karte in der 24. Minute gegen Felix Ebert. Fortan musste Ballendorf über eine Stunde in Unterzahl agieren – ein klarer Nachteil in einem ohnehin intensiven Spiel. Trotzdem zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Moral: Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Teamgeist stimmten, und Berghülen tat sich lange schwer, die Überzahl in klare Vorteile umzumünzen. Ballendorf verteidigte leidenschaftlich und blieb durch Konter stets gefährlich.
Erst in der Schlussphase machte sich die Unterzahl bemerkbar. Berghülen nutzte die Räume konsequenter und konnte das Ergebnis mit weiteren Treffern in die Höhe schrauben – darunter ein wiederholter Elfmeter, der zusätzlich für Diskussionen sorgte.