🖤🤍 Starker Kampf gegen den Meister – SVB verliert unglücklich in let

Am vergangenen Sonntag war der Tabellenführer MTV Eickeloh-Hademstorf II bei uns zu Gast. Uns war von Anfang an bewusst, dass das eine schwere Aufgabe werden würde. Gegen die offensivstarken Gäste musste jeder an seine Grenzen gehen und die Mannschaft als Team zu 100 % funktionieren. Genau das hat unser Elf von Anfang an stark um gesetzt.

Direkt nach dem Anpfiff machten wir ordentlich Druck und setzt die Defensive von Eickeloh früh unter Stress. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch Jonas Grots spielte er stark in den Lauf von Filip Moniuk, der sich aus rund 30 Metern ein Herz nahm und den Ball sehenswert im Netz verschenkte. ⚽ 6. Minute – 1:0 SV Böhme durch Filip Moniuk!

Die Partei entwickelte sich anschließend zu einem intensiven und hitzigen Duell mit Chancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute dann der Ausgleich für die Gäste. Wir kamen nicht richtig in den Zweikampf und der Eickeloher Angreifer schloss flach aus rund 16 Metern ab. Unser Keeper Jan Mertens, der insgesamt ein sehr starkes Spiel machte und mehrfach stark parierte, war bei dem späten Abschluss ohne Chance.

⚽ 18. Minute – 1:1.

Bis zur Halbzeit blieb es ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften spielten mutig nach vorne und schenkten sich nichts.

In der Halbzeit schwor Trainer Mario Hörenkuhl der Mannschaft noch einmal ein:

„Jungs, da geht heute was. Weiter mutig bleiben, mehr Druck machen und auf den nächsten Treffer gehen!“

Die zweite Halbzeit begann stark aus Sicht des SVB. Niklas Becker zog aus rund 20 Metern ab, der Torwart konnte den Ball nur nach vorne abklatschen lassen, doch René Dumke konnte den Nachschuss nicht sauber genug platzieren. Kurz darauf sorgen Dildar Shaqouli und Alexander Sashecka mit einer starken Kombination erneut für Gefahr.

Der SVB war jetzt richtig am Drücker und man merkte: Hier war heute alles möglich. Rund um die 70. Minute hatte Niklas Becker dann das 2:1 auf dem Fuß, doch ein Spieler von Eickeloh kratzte den Ball in letzter Sekunde noch von der Linie.

In den Schlussminuten wollten wir unbedingt den Sieg und machten noch einmal richtig Druck auf das Tor des Tabellenführers. Mit zunehmender Spielzeit schwanken jedoch langsam die Kräfte. Dann die bittere letzte Aktion des Spiels: Ballverlust vorne im Strafraum, schneller Konter von Eickeloh und der Ball landet in der Nachspielzeit im Netz.

⚽ 90.+2 Minute – 1:2.

Eine extrem bittere Niederlage für unsere Mannschaft, die gegen den Tabellenführer ein richtig starkes Spiel gezeigt hat. Wir gratulieren dem MTV Eickeloh-Hademstorf II zur Meisterschaft der 2. Kreisklasse und wünschen viel Erfolg in der 1. Kreisklasse. 👏

Ein großes Dankeschön geht an alle Fans, Freunde und Supporter des SV Böhme für eure Unterstützung! Außerdem danken wir uns bei unserem Sportfotografen Andre für die starken Bilder und natürlich bei Joanna Au, die immer wieder bei unserem 1. Herren aushilft. Vielen Dank dafür! 🖤🤍

Am kommenden Wochenende steht erstmal Pfingsten und unser Turnier an – bevor es dann am 31.05.2026 zum letzten Tanz der Saison nach Lindwedel geht.

#nurdersvb