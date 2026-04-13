Starker Kampf bleibt unbelohnt: SB Rosenheim unterliegt Aschheim

Marco Oberberger und der SB Rosenheim stemmten sich lange gegen die Niederlage. – Foto: Marc Marasescu

Der Sportbund Rosenheim stellte Aufstiegsaspirant Aschheim lange vor Probleme. Am Ende machte Ex-Profi Mehmet Ekici den Unterschied.

Der Matchplan des SBR ging in den ersten 45 Minuten voll auf. Die Rosenheimer standen tief, nahmen Spielmacher Ekici mit einer konsequenten Manndeckung nahezu komplett aus dem Spiel und schalteten nach Ballgewinnen schnell um. So kamen die Grün-Weißen selbst immer wieder gefährlich vors Tor.

Erneut keine Punkte für den Sportbund Rosenheim. Im Duell mit dem Starensemble des FC Aschheim um die Ex-Bayern-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici verpasste es der Sportbund Rosenheim erneut, sich für einen starken Auftritt zu belohnen. Am Ende setzte sich der Aufstiegsaspirant klar mit 3:0 durch.

Während Aschheim in der ersten Halbzeit zu keiner nennenswerten Torchance kam, ließ der Sportbund die eigene Führung liegen. Die besten Möglichkeiten hatten Sanel Sehric und Dominik Mauceri: Den Abschluss des Stürmers parierte Aschheims Torwart Arben Kuqi stark, Mauceri verfehlte nach einer Flanke von Miftar Tara das Tor nur knapp.

„Ich möchte meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Wir haben extrem starke Aschheimer über 60 Minuten in Schach gehalten. Im ersten Durchgang haben wir keine Torchance zugelassen und selbst gute Umschaltsituationen kreiert“, analysierte SBR-Trainer Patrick Zimpfer.

Nach starker erster Halbzeit: Sportbund unterliegt Aschheim

Nach rund einer Stunde ließ Ekici dann erstmals seine Klasse aufblitzen. Seine punktgenaue Ecke fand den Kopf von Alexander Gschwend, der die Gäste in der 58. Minute in Führung brachte. „Der Treffer hat uns ein Stück weit den Stecker gezogen und Mut genommen“, sagte Zimpfer.

Der Gegentreffer spielte Aschheim nun in die Karten. Der Sportbund musste mehr riskieren, wodurch sich für den Tabellenzweiten Räume ergaben. Erneut war es Ekici, der diesmal Torjäger Antonio Saponaro bediente. Dieser traf aus spitzem Winkel eiskalt zum 2:0 (66.). Wenig später erhöhte Diego Contento auf 3:0 und setzte damit zugleich den Schlusspunkt der Partie (73.).

Der Sportbund Rosenheim hielt lange stark dagegen, ging am Ende jedoch erneut leer aus. Mit zunehmender Spielzeit zeigten Ekici und Co., warum sie zu den heißesten Aufstiegskandidaten zählen.

„Am Ende muss man anerkennen: Aschheim bringt einfach enorme Qualität auf den Platz. Glückwunsch dazu und viel Erfolg in den letzten fünf Spielen“, zollte Zimpfer dem Gegner Respekt. Trotz der Niederlage zog der SBR-Coach auch Positives aus der Partie: „Aus den ersten 60 Minuten nehmen wir viel Gutes mit – genau so müssen wir auftreten.“