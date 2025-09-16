– Foto: Sven Leifer

Starker Kampf, bittere Pointe TSV Havelse verliert bei 1860 München in letzter Sekunde – 2:3 nach großem Comeback

Es war alles angerichtet für einen besonderen Abend: ausverkauftes Grünwalder Stadion, Flutlicht, Giesinger Atmosphäre. Und der TSV Havelse lieferte – zumindest über weite Strecken der zweiten Halbzeit – einen leidenschaftlichen Auftritt, der eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätte. Doch am Ende stand ein 2:3 aus Sicht der Gäste, weil 1860 München in der Nachspielzeit einen letzten Angriff eiskalt nutzte.

Dabei hatte es lange nicht nach einer dramatischen Partie ausgesehen. Die Löwen kontrollierten das Geschehen vor der Pause, Havelse kam zwar engagiert, aber nicht zwingend genug ins letzte Drittel. Ein Lattenschuss von Rittmüller war erstes Warnsignal (15.), ehe Kevin Volland in der 39. Minute mit einem technisch feinen Abschluss aus 20 Metern zum 1:0 traf. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Haugen per Kopf – Flanke Niederlechner, der zu diesem Zeitpunkt mehr als nur Unruhe in die Havelser Defensive brachte. So., 14.09.2025, 19:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 TSV Havelse TSV Havelse 3 2

Was danach folgte, war ein Auftritt mit Charakter. Havelse agierte mutiger, strukturierter, zielstrebiger. Der Anschluss fiel nach einem Kolgeci-Eckball, den ausgerechnet Niederlechner ins eigene Tor lenkte (58.). Binnen Minuten hatte Havelse die Chance auf den Ausgleich: Riedel per Kopf, Ilic per Direktabnahme – beide scheiterten knapp. Doch das Ferchichi-Team glaubte weiter an sich. In der 87. Minute setzte Joker John Posselt nach Vorlage von Müller das emotionale Ausrufezeichen – das 2:2 war der gerechte Lohn für einen aufopferungsvollen Auftritt. Dass am Ende dennoch ein Tor fehlte, lag an Patrick Hobsch. Nachdem erneut Rittmüller den Ball an die Latte setzte, verwertete Hobsch den zweiten Ball eiskalt – der Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+3), die erneute kalte Dusche nach einer kämpferisch starken Leistung.