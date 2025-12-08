🔴⚪ Starker Jahresabschluss für Weilheim II! 🔴⚪

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim/Teck verabschiedet sich mit einem eindrucksvollen 5:1-Heimsieg gegen die TG Kirchheim-Teck in die Winterpause.



Dabei startete das Duell alles andere als optimal: Die Gäste nutzten ihren ersten Abschluss direkt zum 0:1 (4.). Doch die Antwort der Weilheimer kam schnell und überzeugend.



Doppelschlag von Tobias Salzer!

Mit zwei Treffern binnen drei Minuten drehte der TSV die Partie (11./14.) und übernahm anschließend komplett die Kontrolle. Weilheim II spielte dominant, laufstark und variabel – Kirchheim kam kaum noch aus der eigenen Hälfte.



Nach dem Seitenwechsel machten die Jungs von Trainer Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle früh alles klar:

⚽ 3:1 Zivkovic (54.)

⚽ 4:1 Teixeira Andrade (57.)

⚽ 5:1 Schultheiss (78.)



Die Mannschaft ließ defensiv nahezu nichts zu und zeigte offensiv Spielfreude bis zum Schluss. Ein verdienter, souveräner Abschluss eines starken Fußballjahres! 🔥



Endstand: 5:1 🔴⚪



