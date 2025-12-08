🔴⚪ Starker Jahresabschluss für Weilheim II! 🔴⚪

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim/Teck verabschiedet sich mit einem eindrucksvollen 5:1-Heimsieg gegen die TG Kirchheim-Teck in die Winterpause.
Dabei startete das Duell alles andere als optimal: Die Gäste nutzten ihren ersten Abschluss direkt zum 0:1 (4.). Doch die Antwort der Weilheimer kam schnell und überzeugend.
Doppelschlag von Tobias Salzer!
Mit zwei Treffern binnen drei Minuten drehte der TSV die Partie (11./14.) und übernahm anschließend komplett die Kontrolle. Weilheim II spielte dominant, laufstark und variabel – Kirchheim kam kaum noch aus der eigenen Hälfte.
Nach dem Seitenwechsel machten die Jungs von Trainer Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle früh alles klar:
⚽ 3:1 Zivkovic (54.)
⚽ 4:1 Teixeira Andrade (57.)
⚽ 5:1 Schultheiss (78.)
Die Mannschaft ließ defensiv nahezu nichts zu und zeigte offensiv Spielfreude bis zum Schluss. Ein verdienter, souveräner Abschluss eines starken Fußballjahres! 🔥
Endstand: 5:1 🔴⚪
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim