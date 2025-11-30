Starker Jahresabschluss – FC Neuhadern schlägt Großhadern erneut 3:1

Dabei begann die Partie alles andere als ideal. Bereits in der 2. Minute schlug Großhadern nach einem starken Lauf über die linke Seite zu. Der Ball wurde quergelegt und aus kurzer Distanz zum 0:1 eingeschoben. Ein Treffer, der Neuhadern kurz schockte, aber nicht aus der Bahn warf.

„Das frühe Gegentor war bitter, aber wir haben sofort reagiert und uns nicht verunsichern lassen“, meinte Trainer Dario Casola.

Die Antwort darauf war effektiv und sehenswert. Neuhadern übernahm danach klar die Kontrolle und belohnte sich in der 20. Minute mit dem verdienten Ausgleich:

Nach einer flach ausgeführten Ecke in den Rückraum fasste sich Marc Löfflad ein Herz und jagte den Ball humorlos in den Winkel. 1:1, ein echtes Zeichen von Qualität.

Auch danach blieb Neuhadern spielbestimmend, erspielte sich zahlreiche Chancen und traf im gesamten Spiel zweimal Aluminium. Doch der Lohn des Drucks kam kurz nach der Pause.

Vom Punkt gedreht: Kröll holt den Elfer, Pfleiderer verwandelt

In der 55. Minute wurde Nicolas Kröll im Strafraum klar gefoult. Leonardo Pfleiderer übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1.

Das Spiel war gedreht und die Körpersprache des Teams ein deutlicher Hinweis darauf, dass man nach Wochen der Enttäuschungen wieder Selbstvertrauen aufgebaut hatte.

Späte Entscheidung: Jürgens macht den Deckel drauf

Großhadern warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch defensiv stand Neuhadern endlich wieder stabil. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute, als ein Großhaderner Verteidiger im eigenen Fünfmeterraum wegrutschte und Quirin Jürgens gedankenschnell reagierte: Er schnappte sich den Ball und schob eiskalt zum 3:1-Endstand ein.

Verdienter Sieg: defensiv stabil, vorne gefährlich

Was die Partie besonders wertvoll macht: Neuhadern zeigte wieder die Tugenden, die zuletzt gefehlt hatten.

Die Defensive stand voller Überzeugung, war kompakt und zweikampfstark. Offensiv nutzte man zumindest einen Teil der vielen Chancen, zusätzlich zu zwei Aluminiumtreffern und mehreren Hochkarätern.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für den Kopf“, sagte Casola nach dem Spiel. „Wir haben endlich wieder stabiler verteidigt und vorne das Tor gemacht. Genau das brauchen wir für die Zeit nach der Winterpause.“

Ein Sieg, der nach vorne zeigt

Nach einer schwierigen Phase mit knappen Niederlagen und verschenkten Punkten war dieses Derby der perfekte Abschluss:

Ein kontrollierter, verdienter und reifer Auftritt, der Mut macht für das neue Jahr.

Neuhadern verabschiedet sich damit mit Rückenwind in die Winterpause. Und mit dem Gefühl, dass der Weg wieder in die richtige Richtung zeigt.