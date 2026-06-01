🔴⚪ Starker Heimabschluss im Lautertal! 💪⚽

Mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen den SV Jungingen verabschieden wir uns erfolgreich aus dem Lautertal-Stadion für diese Saison. ❤️
Nach einer wetterbedingten Verzögerung von rund 25 Minuten waren wir von Beginn an hellwach und hatten bereits in der ersten Minute die erste große Möglichkeit. Kurz darauf belohnten wir uns: Nach einem schönen Spielzug blieb Elise Riggers frei vor dem Tor eiskalt und brachte uns früh mit 1:0 in Führung. 🔥
Auch danach blieben wir spielbestimmend, mussten nach einem unnötigen Ballverlust aber den Ausgleich hinnehmen. Unsere Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Wir spielten weiter Fußball, nutzten die Breite und Tiefe unseres Platzes und stellten nach einer starken Kombination über mehrere Stationen durch Samira Steiner auf 2:1. 💪
Nach einer erneuten Gewitterunterbrechung entwickelte sich bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Chancen auf beiden Seiten.
Nach dem Seitenwechsel kamen wir wieder richtig gut raus und übernahmen mehr und mehr die Kontrolle. Wir verlagerten das Spiel immer wieder gut über die Flügel, kamen zu mehreren hochkarätigen Möglichkeiten und hätten das Spiel früher entscheiden können – einzig die Chancenverwertung ließ uns noch etwas warten.
Defensiv arbeiteten wir gemeinsam und hielten dagegen, als Jungingen mit zunehmender Spielzeit nochmal mehr Risiko ging. Die dadurch entstehenden Räume konnten wir dann in der Schlussphase nutzen: Erst erhöhte Lena Scheiring in der 80. Minute eiskalt auf 3:1, ehe Jana Kreissl nach einem starken Lauf über fast den kompletten Platz in der 88. Minute den 4:1-Endstand erzielte. 🚀
Am Ende steht ein verdienter Sieg, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher hätte ausfallen können – aber vor allem ein spielerisch richtig guter Auftritt und die passende Reaktion auf die letzten Heimspiele. ❤️
Wir stehen aktuell auf Platz 5 und wollen im letzten Saisonspiel nochmal alles raushauen, um vielleicht noch einen weiteren Platz nach oben zu klettern. 🔴⚪🔥@mink_buersten
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