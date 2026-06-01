🔴⚪ Starker Heimabschluss im Lautertal! 💪⚽ von Bernd Drienko · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

Mit einem verdienten 4:1-Heimsieg gegen den SV Jungingen verabschieden wir uns erfolgreich aus dem Lautertal-Stadion für diese Saison. ❤️



Nach einer wetterbedingten Verzögerung von rund 25 Minuten waren wir von Beginn an hellwach und hatten bereits in der ersten Minute die erste große Möglichkeit. Kurz darauf belohnten wir uns: Nach einem schönen Spielzug blieb Elise Riggers frei vor dem Tor eiskalt und brachte uns früh mit 1:0 in Führung. 🔥





Auch danach blieben wir spielbestimmend, mussten nach einem unnötigen Ballverlust aber den Ausgleich hinnehmen. Unsere Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Wir spielten weiter Fußball, nutzten die Breite und Tiefe unseres Platzes und stellten nach einer starken Kombination über mehrere Stationen durch Samira Steiner auf 2:1. 💪



Nach einer erneuten Gewitterunterbrechung entwickelte sich bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Chancen auf beiden Seiten.



