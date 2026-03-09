Starker FCWB zeigt keine Nerven

Am letzten Sonntag um 14.00 Uhr wurde die Partie zwischen dem FC Widnau und dem FC Wettswil-Bonstetten im Rheintal angepfiffen.

Beide Mannschaften starteten mit einer guten Ausgangslage in die Begegnung, nachdem sie die ersten beiden Spiele der Rückrunde jeweils gewinnen konnten. Entsprechend konzentriert gingen beide Teams in die Partie.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Während der ersten knapp dreissig Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware.

Zwar versuchte der FCWB immer wieder, das Spiel kontrolliert aufzubauen, doch auch Widnau stand defensiv kompakt. In der 32. Minute bot sich dann die erste grosse Möglichkeit der Partie. Nach einem schnellen Angriff kam Hager in aussichtsreicher Position zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor und verpasste damit die Führung. Kurz darauf machten es die Gäste besser: In der 39. Minute brachte Vukasinovic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der Treffer verlieh den Gästen zusätzlichen Schwung. Nur zwei Minuten später erhöhten die Ämtler bereits auf 2:0. Nach einem Kopfball von Di Battista kam es im Strafraum zu einer glücklichen Aktion, bei der der Ball schliesslich als Eigentor im Netz landete. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause.

FCWB kontrolliert zum Vollerfolg

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste erneut den besseren Start. In der 48. Minute erhöhte Hager auf 3:0 und sorgte damit früh für eine klare Ausgangslage.

Wettswil-Bonstetten kontrollierte in der Folge über weite Strecken das Spielgeschehen und dominierte Ball und Gegner. Zwar schlichen sich hin und wieder kleine Ungenauigkeiten ein und Widnau versuchte vereinzelt, Druck aufzubauen, doch wirklich gefährlich wurde es kaum.

Den Schlusspunkt setzte erneut Hager in der 73. Minute. Nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen wurde der Ball sauber nach vorne getragen, ehe Hager im Strafraum souverän zum 4:0 abschloss. Bis zum Schlusspfiff liessen die Rotschwarzen nichts mehr anbrennen.

Punktemaximum aus englischer Woche

Über grosse Teile der Partie war der FCWB die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierte das Geschehen. Auch wenn man phasenweise mit etwas Widerstand zurechtkommen musste und nicht alles perfekt gelang, war der Auswärtssieg letztlich hochverdient.

Mit dem klaren 4:0-Erfolg in Widnau setzt Wettswil-Bonstetten seine positive Serie in der Rückrunde fort und schliesst die englische Woche mit dem Punktemaximum ab.

Neotrainer Mirzai und sein Team dürften motiviert zur Cup-Qualifikation vom kommenden Samstag antreten, welche auswärts in Buochs ansteht.