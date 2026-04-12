Starker erster Durchgang trägt Pansdorf zum Heimsieg

Pansdorf erwischte den deutlich zielstrebigeren Start und belohnte sich früh: Jannik Schoer traf bereits in der elften Minute zur Führung. Die Hausherren blieben das aktivere Team, kombinierten gefällig und legten kurz vor dem Seitenwechsel nach. Malte Villbrandt erhöhte in der 44. Minute – ein Treffer, der laut Trainer Block das Spiel zunächst in die richtige Bahn lenkte: „Wir spielen eine gute erste Halbzeit und gehen durch ein Traumtor mit einer 2:0-Führung in die Pause.“ Ratzeburg hingegen tat sich zunächst schwer, Zugriff auf die Partie zu bekommen, blieb aber im Spiel – auch, weil die Gäste defensiv nicht vollständig den Zugriff verloren.

Bruch im Spiel – Ratzeburg kommt zurück Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild spürbar. Pansdorf verlor an Klarheit im Spiel nach vorn, während Ratzeburg mutiger wurde. Der Anschlusstreffer durch Lewis Vieth in der 66. Minute brachte neue Spannung in die Partie. Trotz Überzahl – ein Umstand, den Block in seiner Analyse ausdrücklich hervorhob – gelang es den Gastgebern nicht, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. „In der zweiten Halbzeit tun wir uns schwer, und selbst in Überzahl bekommen wir den Deckel nicht drauf“, sagte der Pansdorfer Coach.