Starker erster Durchgang trägt Pansdorf zum Heimsieg

Pansdorf erwischte den deutlich zielstrebigeren Start und belohnte sich früh: Jannik Schoer traf bereits in der elften Minute zur Führung. Die Hausherren blieben das aktivere Team, kombinierten gefällig und legten kurz vor dem Seitenwechsel nach. Malte Villbrandt erhöhte in der 44. Minute – ein Treffer, der laut Trainer Block das Spiel zunächst in die richtige Bahn lenkte: „Wir spielen eine gute erste Halbzeit und gehen durch ein Traumtor mit einer 2:0-Führung in die Pause.“
Ratzeburg hingegen tat sich zunächst schwer, Zugriff auf die Partie zu bekommen, blieb aber im Spiel – auch, weil die Gäste defensiv nicht vollständig den Zugriff verloren.
Bruch im Spiel – Ratzeburg kommt zurück
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild spürbar. Pansdorf verlor an Klarheit im Spiel nach vorn, während Ratzeburg mutiger wurde. Der Anschlusstreffer durch Lewis Vieth in der 66. Minute brachte neue Spannung in die Partie.
Trotz Überzahl – ein Umstand, den Block in seiner Analyse ausdrücklich hervorhob – gelang es den Gastgebern nicht, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. „In der zweiten Halbzeit tun wir uns schwer, und selbst in Überzahl bekommen wir den Deckel nicht drauf“, sagte der Pansdorfer Coach.
So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen, doch Pansdorf verteidigte den knappen Vorsprung mit Einsatz und Geschlossenheit. „Trotzdem kämpfen wir als Einheit und verdienen uns so die drei Punkte“, betonte Block.
Mit dem Sieg festigt der TSV Pansdorf Rang vier und baut sein Punktekonto auf 40 Zähler aus, während der Ratzeburger SV im unteren Tabellendrittel verbleibt.
TSV Pansdorf – Ratzeburger SV 2:1
TSV Pansdorf: Jannes Hendrik Leptien, Marcel Venzke, Paul Manthe, Etienne Noel Grimm, Jan-Malte Basse (76. Tim Rosenlöcher), Enrique Bromund, Oliwier Jacek Szarszewski (27. Luca Feix), Malte Villbrandt (72. Nick Zubke), Timon Werda, Jannik Schoer, Jonas Timon Kröger (63. Mika Hansen) - Trainer: Hendrik Block
Ratzeburger SV: Marc Alves, Lennart Jacobsen (63. Paul Luca Benke), Yanneck Holst, Jonah Lubenow (86. Pelle Vogel), Lennart Herrmann (86. Jonas Biermann), Alexander Rudolph, Alireza Asadollahi (46. Michael Meier), Sören Todt, Siar Lukas Monaim (63. Jonah-Noel Vogt), Lucas Sebastian Molter, Lewis Vieth - Trainer: Bernd Todt
Schiedsrichter: Mika-Bent Baghai-Anaraki - Zuschauer: 167
Tore: 1:0 Jannik Schoer (11.), 2:0 Malte Villbrandt (44.), 2:1 Lewis Vieth (66.)