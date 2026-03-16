Starker Dowidat reicht nicht: DSC 99 unterliegt Benrath-Hassels

Dennis Dowidat war stark, Punkte gab es für den DSC dennoch nicht. – Foto: Lorena Beste

Dennis Dowidat liefert ein überragendes Spiel, doch der DSC 99 steht am Ende trotzdem mit leeren Händen da. Gegen Aufstiegskandidat SG Benrath-Hassels verlieren die Düsseldorfer trotz starker Leistung mit 1:2. Ein früher Treffer von Lars Pöth und ein unglücklicher Patzer von Keeper Mattis Klöpper entscheiden die Partie.

Für die Gäste endete mit dem etwas schmeichelhaften Erfolg an der Windscheidstraße eine kleine Durststrecke. Entsprechend laut war ihr kollektiver Jubelschrei, als Schiedsrichter Michael Dröghoff die ansehnliche Partie abpfiff. Nach zuvor drei Niederlagen am Stück war aufseiten der SG Benrath-Hassels ordentlich Druck auf dem Kessel. Das merkte man den Mannen um Kapitän Adin Civa nicht nur auf dem Platz an. Auch an der Mimik von Trainer Nermin Ramic war abzulesen, dass es um die Leichtigkeit beim Tabellendritten aktuell nicht so gut bestellt ist.

Dowidat war nach Spielschluss ein gefragter Mann. Familie, Freunde, der eigene Trainer – sie alle kamen zu ihm und gratulierten dem 36-Jährigen zu einem ganz starken Spiel. So richtig freuen konnte sich der Mittelfeldchef des Bezirksligisten DSC 99 über so viel Lob aber nicht. Denn auch mit einem omnipräsenten Dowidat reichte es für den „Club“ gegen die SG Benrath-Hassels nicht zu Zählbarem. Trotz streckenweise sehr guter Leistung musste sich der DSC auf eigenem Platz dem Aufstiegsaspiranten mit 1:2 geschlagen geben.

„Wir müssen uns aus dieser Situation heraus kämpfen. Siege wie heute helfen dabei natürlich“, gab der 49-Jährige zu Protokoll. Für seine Elf begann der Nachmittag in Düsseltal optimal. Nach gerade einmal vier Minuten markierte Lars Pöth im Anschluss an eine Fehlerkette in der Hintermannschaft des DSC das 0:1.

Ausgerechnet Pöth. Um den 23-Jährigen hatte vor wenigen Monaten auch der DSC 99 noch intensiv gebuhlt und sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung gemacht. Doch Pöth entschied sich noch einmal um und wechselte in der Winterpause schließlich begleitet von Nebengeräuschen von Schwarz-Weiß 06 zu Benrath-Hassels.

Spürbaren Auftrieb gab das frühe Führungstor der Ramic-Elf allerdings nicht. Den Offensivaktionen der Gäste fehlte es häufig an Selbstverständlichkeit und Präzision. Wie eine Spitzenmannschaft präsentierte sich die SG nicht. Spätestens nach dem Seitenwechsel übernahm der DSC 99 die Kontrolle. Immer wieder suchte Dennis Dowidat mit gut getimten Pässen Sturmspitze Onurcan Baysal. Doch der unter anderem beim Landesligisten SC Kapellen auf dem Zettel stehende Angreifer hatte gegen den physisch starken Gegenspieler Shahab Kazim einen schweren Stand.

Patzer entscheidet das Spiel

Nicht nur vorne fehlte dem DSC der letzte Punch, um Zählbares mitzunehmen. Folgenschwer wog auch der Patzer von Mattis Klöpper. Der Keeper, der auch beim 0:1 zumindest eine Teilschuld auf sich nehmen musste, ließ eine Viertelstunde vor Schluss einen Distanzschuss von Kilian Laux durch die „Hosenträger“ rutschen (74.). Zwar konnte Florian Gnida nach Vorarbeit von Marc Paul in technisch höchst anspruchsvoller Manier noch einmal verkürzen (82.). Zu mehr reichte es für den bis zum Schluss anlaufenden DSC aber nicht mehr, auch weil Dennis Dowidat in der Nachspielzeit mit einem indirekten Freistoß aus sieben Metern Entfernung in der vielbeinigen Gäste-Deckung hängen blieb.

Für den ehemaligen Junioren-Nationalspieler wäre ein Treffer auch in den Augen seines Trainers verdienter Lohn gewesen. „Die Jungs haben sich heute alle auf dem Platz zerrissen und ihren teil zu einem hochklassigen Spiel beigetragen. Dennoch muss ich Dennis heute noch einmal hervorheben. Er ist menschlich und fußballerisch eine Eins. Das hat er heute auch auf dem Platz gezeigt“, adelte Sascha Walbröhl seinen Linsfuß.