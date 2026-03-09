Starker Doppelpacker Emre Boz führt Kronshagen zum 3:1 gegen Rantrum

Das 3:1 der Yamak-Truppe vom letzten Wochenende beim Tabellenvorletzten Heider SV II war ein guter Start ins Jahr 2026. Diesen kleinen Vorteil an Wettkampfpraxis hatte Rantrum nicht und konnte im ersten Spiel der Restrunde in der Landesliga Schleswig den verdienten Erfolg des Gegenüber nicht gefährden.

Die erste Viertelstunde bot ein umkämpftes, ausgeglichenes Spiel mit vielen Duellen im Mittelfeld und wenig klaren Offensivaktionen. Beide Teams tasteten sich ab, suchten ihre Momente nach vorn. Dann schlug Kronshagen zu: Rantrum bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, plötzlich war Emre Boz zur Stelle. Der technisch starke Angreifer, bester Kicker bei idealem Fußballwetter, blieb eiskalt, umkurvte Keeper Timon Hansen und schob zum 1:0 ein. „Wir wussten, dass Rantrum viele lange Bälle spielen wird und ihre Physis ausspielen will. Die Jungs haben das super gemacht und wir haben relativ früh das 1:0 gefunden“, lobte Yamak.

Kurz darauf folgte jedoch der Dämpfer für die Gastgeber: Außenverteidiger Julius Siebenhüner warf einen Einwurf aus kurzer Distanz auf den Rücken eines Rantrumer Spielers – Schiedsrichter Marcel Hosenthien wertete die Aktion als Unsportlichkeit und zeigte Rot (32.). „Gelb wäre vielleicht okay gewesen, aber so mit der roten Karte können wir uns jetzt auch nicht beschweren. Es war keine kluge Aktion von Julius“, sagte Yamak selbstkritisch.

Vielleicht wäre die zweite Halbzeit anders verlaufen, wenn Damian Krause kurz vor dem Seitenwechsel seinen Heber von der Strafraumgrenze alleine vor Keeper Alexander Bock genauer platziert hätte. So flog der Ball über die Torlatte ansatt zum 1:1 ins Netz.

Kronshagen nutzt Unterzahl als Motivation

In der Kabine stellte der TSVK-Coach seine Mannschaft auf eine Druckphase des Gegners ein. „Wir haben angesprochen, dass der Gegner mehr drücken wird, dass wir mehr verschieben müssen und die Chancen, die wir dann kriegen, vorne auch nutzen müssen“, erklärte Yamak. Seine Spieler setzten die Vorgaben beeindruckend um: Kronshagen stand kompakt, verschob diszipliniert und lauerte auf Umschaltmomente.

Rantrum fand dagegen nie wirklich in einen Rhythmus. „Insgesamt waren wir natürlich maximal unzufrieden mit unserem Spiel“, räumte Gästetrainer Erik von Lanken ein. „Wir haben es nie geschafft, wirklich Ruhe und Konstanz in unsere Aktionen zu bekommen. Viele Ungenauigkeiten, häufig ungeduldig, nicht mit der nötigen Ruhe am Ball.“ Selbst in Überzahl tat sich der Favorit schwer, Chancen herauszuspielen.

Doppelpack Boz und Wethgrube entscheiden die Partie

Kronshagen blieb auch nach der Pause zielstrebiger – und wurde belohnt. In der 55. Minute schlug die eingespielte Offensive erneut zu. „Tiefer Ball auf Ero (Erdogan Cumur, Anm. d. Red.), der macht das fest, das macht er seit Jahren super“, schilderte Yamak. Der versierte Angreifer behauptete den Ball, drehte sich und steckte auf „Emo“ Boz durch, der im Eins-gegen-eins mit Hansen erneut die Nerven behielt und zum 2:0 traf.