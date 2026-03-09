Starker Doppelpacker Emre Boz führt Kronshagen zum 3:1 gegen Rantrum

Der TSV Kronshagen hat im Kampf um den Klassenverbleib positive Signale gesendet: Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Trotz einer Stunde in Unterzahl baute die Mannschaft von Trainer Coskun Yamak eine frühe 1:0-Führung in einen hochverdienten 3:1-Erfolg gegen den TSV Rantrum. Die Nordfriesen waren zwar nur zwei Plätze, aber gleich neun Punkte besser in der Tabelle platziert und gingen favorisiert in die Partie.
Das 3:1 der Yamak-Truppe vom letzten Wochenende beim Tabellenvorletzten Heider SV II war ein guter Start ins Jahr 2026. Diesen kleinen Vorteil an Wettkampfpraxis hatte Rantrum nicht und konnte im ersten Spiel der Restrunde in der Landesliga Schleswig den verdienten Erfolg des Gegenüber nicht gefährden.
Die erste Viertelstunde bot ein umkämpftes, ausgeglichenes Spiel mit vielen Duellen im Mittelfeld und wenig klaren Offensivaktionen. Beide Teams tasteten sich ab, suchten ihre Momente nach vorn. Dann schlug Kronshagen zu: Rantrum bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, plötzlich war Emre Boz zur Stelle. Der technisch starke Angreifer, bester Kicker bei idealem Fußballwetter, blieb eiskalt, umkurvte Keeper Timon Hansen und schob zum 1:0 ein. „Wir wussten, dass Rantrum viele lange Bälle spielen wird und ihre Physis ausspielen will. Die Jungs haben das super gemacht und wir haben relativ früh das 1:0 gefunden“, lobte Yamak.
Kurz darauf folgte jedoch der Dämpfer für die Gastgeber: Außenverteidiger Julius Siebenhüner warf einen Einwurf aus kurzer Distanz auf den Rücken eines Rantrumer Spielers – Schiedsrichter Marcel Hosenthien wertete die Aktion als Unsportlichkeit und zeigte Rot (32.). „Gelb wäre vielleicht okay gewesen, aber so mit der roten Karte können wir uns jetzt auch nicht beschweren. Es war keine kluge Aktion von Julius“, sagte Yamak selbstkritisch.
Vielleicht wäre die zweite Halbzeit anders verlaufen, wenn Damian Krause kurz vor dem Seitenwechsel seinen Heber von der Strafraumgrenze alleine vor Keeper Alexander Bock genauer platziert hätte. So flog der Ball über die Torlatte ansatt zum 1:1 ins Netz.
In der Kabine stellte der TSVK-Coach seine Mannschaft auf eine Druckphase des Gegners ein. „Wir haben angesprochen, dass der Gegner mehr drücken wird, dass wir mehr verschieben müssen und die Chancen, die wir dann kriegen, vorne auch nutzen müssen“, erklärte Yamak. Seine Spieler setzten die Vorgaben beeindruckend um: Kronshagen stand kompakt, verschob diszipliniert und lauerte auf Umschaltmomente.
Rantrum fand dagegen nie wirklich in einen Rhythmus. „Insgesamt waren wir natürlich maximal unzufrieden mit unserem Spiel“, räumte Gästetrainer Erik von Lanken ein. „Wir haben es nie geschafft, wirklich Ruhe und Konstanz in unsere Aktionen zu bekommen. Viele Ungenauigkeiten, häufig ungeduldig, nicht mit der nötigen Ruhe am Ball.“ Selbst in Überzahl tat sich der Favorit schwer, Chancen herauszuspielen.
Kronshagen blieb auch nach der Pause zielstrebiger – und wurde belohnt. In der 55. Minute schlug die eingespielte Offensive erneut zu. „Tiefer Ball auf Ero (Erdogan Cumur, Anm. d. Red.), der macht das fest, das macht er seit Jahren super“, schilderte Yamak. Der versierte Angreifer behauptete den Ball, drehte sich und steckte auf „Emo“ Boz durch, der im Eins-gegen-eins mit Hansen erneut die Nerven behielt und zum 2:0 traf.
Nur wenige Minuten später fiel die Vorentscheidung. Wieder war es „Ero“, der den Ball vorne festmachte und durchsteckte, diesmal auf Baddy Hamze. Der legte quer auf den mitgelaufenen Lars Wethgrube, der trocken ins kurze Eck zum 3:0 einnetzte (69.). „Die Jungs haben das wirklich super verteidigt. Man hat teilweise nicht gemerkt, dass wir 60 Minuten in Unterzahl waren“, klatschte Yamak Beifall für seine Mannschaft.
Rantrum kam kurz vor Schluss nur noch per Foulelfmeter zum Anschluss, den Rasmus Wunderlich sicher verwandelte (87.). „Wir waren nicht in der Lage, die Räume, die sich tatsächlich geboten haben, zu bespielen. Zu ungenau, zu ungeduldig – verdiente Niederlage auch in Überzahl“, lautete das schonungslose Urteil von Lanken.
Bei Kronshagen überwog nach dem Schlusspfiff Stolz und Erleichterung. „Die Jungs haben super gefightet“, sagte Yamak. „Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf und nächste Woche fahren wir zum TSB und wollen den moralischen und spielerischen Schwung mitnehmen.“
TSV Kronshagen: Bock – Siebenhüner, Kallenbach, Schmitz, Wallenstein – Boz, Sand, Rixen (61. Franke), Sylla (46. Wethgrube), Hamze (61. Jess) – Cumur.
Trainer: Coskun Yamak.
TSV Rantrum: Timon Hansen – Clausen, Broder Hansen, Reichenberg – Kliese, Lorenzen – Flatterich, Petersen (55. Henke), Flemming – Wunderlich, Krause (55. Heißenberg).
Trainer: Erik von Lanken.
SR: Marcel Hosenthien (TSV Benz-Nüchel).
Ass.: Malik Matthies, Kevin Engel.
Z.: 80.
Rote Karte: Julius Siebenhüner (32., Kronshagen)
Tore: 1:0 Emre Boz (18.), 2:0 Emre Boz (55.), 3:0 Lars Wethgrube (69.), 3:1 Rasmus Wunderlich (87., FE).