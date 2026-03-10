Starker Beginn ohne Ertrag: Emslage unterliegt Spelle II mit 0:2

– Foto: Michael Rüther

Der VfL Emslage zeigte gegen die Reserve des SC Spelle-Venhaus eine starke Anfangsphase und erspielte sich mehrere gute Chancen. Am Ende standen jedoch zwei Treffer der Gäste und eine bittere 0:2-Heimniederlage auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn der Partie am 8. März gehörte das Spiel klar den Gastgebern in Rot-Weiß. Emslage agierte aggressiv gegen den Ball, suchte früh den Weg nach vorne und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. Die beste Chance hatte Timo Lüken, dessen Abschluss jedoch nur an der Latte landete und die Gäste vor einem frühen Rückstand bewahrte.

Spelle schlägt kurz vor der Pause und per Elfmeter zu

Mit zunehmender Spieldauer fand jedoch die Reserve aus Spelle besser ins Spiel und übernahm mehr Ballbesitz und Spielanteile.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel schließlich die Führung für die Gäste: Leon Gensicke traf in der 45. Minute zum 0:1 für Spelle-Venhaus II.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Gästemannschaft spielbestimmend und kam mehrfach gefährlich vor das Tor von Emslage-Keeper Jakobs. Als aus dem Spiel heraus kein Treffer fiel, brachte ein Foulelfmeter in der 68. Minute die Entscheidung. Nico Buss verwandelte sicher zum 0:2.

Chancen bleiben ungenutzt

Trotz des Rückstands blieb Emslage bemüht und kam immer wieder zu Möglichkeiten. Mehrfach lag ein eigener Treffer in der Luft, doch erneut fehlte das nötige Spielglück, unter anderem hatte Timo Lüken erneut Pech im Abschluss.

Nach der starken Anfangsphase wäre für die Gastgeber mehr möglich gewesen. Die Chancen blieben jedoch ungenutzt, während Spelle seine Möglichkeiten effizient nutzte und die drei Punkte mitnahm.

Nächste Aufgabe in Neuenhaus

Für den VfL Emslage geht es am kommenden Sonntag mit einem wichtigen Auswärtsspiel weiter. Dann ist die Mannschaft bei Borussia Neuenhaus zu Gast, ein direktes Duell mit einem Tabellennachbarn und ein Spiel von großer Bedeutung für das selbstgesteckte Saisonziel.