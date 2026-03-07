Starker Beginn, bitterer Einbruch: Bissingen kassiert wieder 6 Tore

Gelungener Beginn Zunächst schien vieles für die Gastgeber zu laufen. Justin Keklik brachte den FSV 08 in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, Fabio Carneiro de Carvalho erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zeigte Bietigheim-Bissingen in dieser Phase Effizienz und Konsequenz. Die frühe Führung verschaffte dem Tabellen-17. eine günstige Ausgangslage.

Der Spielverlauf kippt

Noch vor der Pause begann Mannheim die Partie zu drehen. Erich Berko verkürzte in der 38. Minute auf 2:1, Alexander Esswein traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:2 (45.+2). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann das 2:3 durch Pasqual Pander (50.). Damit war der Vorsprung vollständig aufgebraucht, und das Spiel kippte endgültig auf die Seite der Gäste.

Mannheim zieht davon

In der Schlussphase verlor Bietigheim-Bissingen weiter den Zugriff. Erich Berko erhöhte in der 60. Minute auf 2:4, Alexandru Paraschiv traf in der 66. Minute zum 2:5. Den Schlusspunkt setzte Umut Sentürk mit einem Foulelfmeter in der 70. Minute zum 2:6. Aus einer vielversprechenden ersten halben Stunde wurde damit eine deutliche Niederlage, die vor allem wegen des Spielverlaufs schwer wiegt.