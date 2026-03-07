Starker Beginn, bitterer Einbruch: Bissingen kassiert wieder 6 Tore

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den VfR Mannheim unterlag die Mannschaft vor 248 Zuschauern mit 2:6, obwohl sie zwischenzeitlich mit zwei Toren in Führung lag. Schiedsrichterin Sina Gieringer aus Baden-Baden leitete eine Partie, die aus Sicht der Gastgeber in zwei deutlich unterschiedliche Hälften zerfiel. Nach dem 0:6 in Aalen ist es für Bietigheim-Bissingen bereits das zweite Spiel in Folge mit sechs Gegentreffern.
Gelungener Beginn
Zunächst schien vieles für die Gastgeber zu laufen. Justin Keklik brachte den FSV 08 in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, Fabio Carneiro de Carvalho erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zeigte Bietigheim-Bissingen in dieser Phase Effizienz und Konsequenz. Die frühe Führung verschaffte dem Tabellen-17. eine günstige Ausgangslage.
Der Spielverlauf kippt
Noch vor der Pause begann Mannheim die Partie zu drehen. Erich Berko verkürzte in der 38. Minute auf 2:1, Alexander Esswein traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:2 (45.+2). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann das 2:3 durch Pasqual Pander (50.). Damit war der Vorsprung vollständig aufgebraucht, und das Spiel kippte endgültig auf die Seite der Gäste.
Mannheim zieht davon
In der Schlussphase verlor Bietigheim-Bissingen weiter den Zugriff. Erich Berko erhöhte in der 60. Minute auf 2:4, Alexandru Paraschiv traf in der 66. Minute zum 2:5. Den Schlusspunkt setzte Umut Sentürk mit einem Foulelfmeter in der 70. Minute zum 2:6. Aus einer vielversprechenden ersten halben Stunde wurde damit eine deutliche Niederlage, die vor allem wegen des Spielverlaufs schwer wiegt.
Lage und Ausblick
Mit 18 Punkten aus 22 Spielen bleibt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang 17. Das Torverhältnis verschlechterte sich auf 32:53. Der Rückstand auf den FSV Hollenbach auf Platz 16 beträgt zwei Punkte, auf den 1. FC Normannia Gmünd auf Rang 15 sind es vier Zähler. Umso größer ist die Bedeutung des nächsten Spiels: Am Samstag, 14. März, tritt Bietigheim-Bissingen in Hollenbach an – bei einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.