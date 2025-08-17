Starker Auswärtssieg für TuS Eintracht Bielefeld II

– Foto: Chantal Schildmann

Am 2. Spieltag der Kreisliga B2 Bielefeld konnte sich TuS Eintracht Bielefeld II mit einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg beim VfL Theesen II durchsetzen. Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel und setzten die Hausherren früh unter Druck. Bereits in der 23. Minute brachte J. Jaspers seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Nur fünf Minuten später war es erneut Jaspers, der nachlegte und den Vorsprung auf 0:2 ausbaute.

Die Bielefelder blieben am Drücker und kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Theesener. In der 36. Minute erzielte B. Timpe das 0:3 und sorgte damit schon früh für klare Verhältnisse. Kurz nach der Pause machte S. Junklewitz in der 78. Minute mit dem Treffer zum 0:4 den vermeintlichen Deckel auf die Partie. Trainer Tomislav Tadic zeigte sich vor allem von der ersten Halbzeit begeistert: