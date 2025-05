Starker Auftritt wird mit Punkt belohnt – 1:1 beim FC Teutonia

Bei bestem Fußballwetter trat der BSC Sendling am vergangenen Sonntag auswärts beim FC Teutonia I an – und lieferte gegen den aktuellen Tabellenführer eine überzeugende Leistung ab. Bereits im Vorfeld war klar: Wer weiter oben mitspielen will, muss auch gegen starke Gegner punkten. Vielleicht ein gutes Omen: Das letzte Saisonspiel gegen Teutonias Zweite konnte man bereits erfolgreich gestalten.

Sendling zeigte von Beginn an, dass man nicht gewillt war, sich zu verstecken. Die Hausherren fanden nur schwer ins Spiel, was vor allem an der couragierten und kompakten Spielweise des BSC lag. Immer wieder setzte Sendling mit langen Bällen in die Spitze gefährliche Nadelstiche und zwang Teutonia in die Defensive.

In der 37. Minute wurden die Offensivbemühungen schließlich belohnt: Nach einer scharf getretenen Ecke stieg Dion Idoko (Nr. 28) am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zur verdienten 0:1-Führung für den BSC ein. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.