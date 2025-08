Starker Auftritt von SV AKM – Drittes Testspiel auswärts in Hitdorf

Bereits in der 20. Minute brachte Hasan Ali Aldemir mit einem sehenswerten Fallrückzieher den SV AKM in Führung. In der Folge glänzte besonders Reimund Reiß, der mit einem Hattrick (26’, 31’, 39’) den Spielstand bis zur Halbzeit auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Schamschad Kaziekehl in der 75. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „So langsam greifen die Automatismen im Spielaufbau. Die Mannschaft setzt die Trainingsinhalte gut um.“ Dennoch sieht er weiterhin Verbesserungspotenzial: „Verbessern kann man sich immer, aber unter dem Strich befinden wir uns auf dem richtigen Weg.“

Der SV AKM Köln scheint bestens vorbereitet auf die kommende Saison und nimmt aus diesem Testspiel viel Selbstvertrauen mit.