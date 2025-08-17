Starker Auftritt von SpVgg GW Deggendorf gegen TSV Milbertshofen

Im Testspiel zwischen dem TSV Milbertshofen und der SpVgg GW Deggendorf zeigte Deggendorf von Beginn an seine Offensivstärke. Bereits in der 5. Minute erzielte Paul Müller das 0:1, nachdem er eine präzise Hereingabe verwerten konnte. Der frühe Rückstand schockte Milbertshofen, was Deggendorf in der 18. Minute nutzte: Jakob Gscheidmeier baute die Führung mit einem platzierten Schuss auf 0:2 aus.
Der TSV fand kaum ins Spiel, während Deggendorf weiterhin den Ton angab. In der 35. Minute erhöhte Maximilian Hilgart nach einem schnellen Konter auf 0:3. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Ilkay Mentes der Anschlusstreffer zum 1:3 (40. Minute), was Milbertshofen etwas Selbstvertrauen für den zweiten Durchgang gab.
Nach der Pause wechselten beide Teams kräftig durch, wodurch der Spielfluss etwas verflachte. Milbertshofen bemühte sich, den Rückstand zu verkürzen, fand jedoch kaum Lücken in der gut organisierten Deggendorfer Defensive. Trotz einiger Chancen blieb es beim Endstand von 1:3.
Die SpVgg GW Deggendorf überzeugte in diesem Testspiel mit einer starken ersten Halbzeit, in der sie das Spiel früh für sich entscheiden konnten. Der TSV Milbertshofen zeigte vor allem nach der Pause Moral, konnte jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen. Für beide Teams war es ein wertvoller Test, um wichtige Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben zu gewinnen.