Starker Auftritt von SpVgg GW Deggendorf gegen TSV Milbertshofen

Im Testspiel zwischen dem TSV Milbertshofen und der SpVgg GW Deggendorf zeigte Deggendorf von Beginn an seine Offensivstärke. Bereits in der 5. Minute erzielte Paul Müller das 0:1, nachdem er eine präzise Hereingabe verwerten konnte. Der frühe Rückstand schockte Milbertshofen, was Deggendorf in der 18. Minute nutzte: Jakob Gscheidmeier baute die Führung mit einem platzierten Schuss auf 0:2 aus.

Der TSV fand kaum ins Spiel, während Deggendorf weiterhin den Ton angab. In der 35. Minute erhöhte Maximilian Hilgart nach einem schnellen Konter auf 0:3. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Ilkay Mentes der Anschlusstreffer zum 1:3 (40. Minute), was Milbertshofen etwas Selbstvertrauen für den zweiten Durchgang gab.