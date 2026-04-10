Starker Auftritt von Attaching in Nandlstadt

Vor rund 100 Zuschauern zeigte der BC Attaching am Freitagabend eine überzeugende Leistung beim Gastspiel in Nandlstadt. Schon früh setzten die Gäste ein Ausrufezeichen, als Lukas Maximilian Hübner in der 8. Minute die Führung erzielte. Der TSV Nandlstadt fand jedoch ins Spiel zurück, und Kapitän Matthias Koeckeis glich in der 22. Minute aus.

Noch vor der Pause gingen die Gäste erneut in Front: Lukas Huber traf in der 38. Minute nach einem schnellen Umschaltspiel. Nach dem Seitenwechsel sorgte Attaching binnen weniger Minuten für die Entscheidung. Franz Gamperl erhöhte in der 50. Minute, nur eine Minute später legte David Saamtou Koussetou nach.

Der TSV Nandlstadt versuchte bis zum Schluss, den Rückstand zu verkürzen, kam aber gegen die kompakte Defensive der Gäste nicht mehr entscheidend zum Abschluss. Attaching überzeugte durch Effizienz und Zielstrebigkeit im Angriffsspiel.