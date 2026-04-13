🔴⚪ Starker Auftritt – verdienter Heimsieg! 💪⚽

Mit vermutlich dem jüngsten Kader der Saison haben wir uns zuhause gegen den Tabellendritten SG Altheim mit 3:1 durchgesetzt – und dabei eine richtig starke Teamleistung gezeigt!
Wir sind perfekt ins Spiel gestartet: Bereits nach rund anderthalb Minuten brachte uns Rici nach einem schön herausgespielten Angriff früh in Führung. Auch danach hatten wir das Spiel im Griff, waren präsent in den Zweikämpfen und spielten mutig nach vorne, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen.
Nach etwa fünfzehn Minuten kam Altheim besser ins Spiel und glich in der 27. Minute aus. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, in dem wir aber immer wieder gute Lösungen mit Ball gefunden haben. Kurz vor der Pause konnten wir dann nochmal nachlegen: Nach einer hohen Balleroberung schalteten Sami und Larry am schnellsten, und nachdem die Keeperin den ersten Versuch noch abwehren konnte, schob Sami den Ball ins verwaiste Tor zum 2:1 ein.
Auch in der zweiten Halbzeit blieb es umkämpft. Wir hatten mehr vom Spiel, ließen den Ball gut laufen und erspielten uns einige gute Chancen, die wir zunächst noch nicht nutzen konnten. Defensiv standen wir aber stabil – angeführt von Luisa und Cesarina, die unermüdlich Kilometer machten, vorne wie hinten präsent waren und das Team immer wieder nach vorne pushten. 💪
In der Schlussphase fiel dann die Entscheidung: Stella (von unseren B-Mädels) war nach einem Eckball-Abpraller zur Stelle und machte das 3:1! 🔥
Am Ende bringen wir den Sieg souverän über die Zeit und belohnen uns für eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der jede Spielerin ihren Anteil hatte. Genau solche Spiele zeigen, was in uns steckt. Und genau so wollen wir nächsten Sonntag zu Hause weitermachen! ⚽🔥