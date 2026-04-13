🔴⚪ Starker Auftritt – verdienter Heimsieg! 💪⚽

Mit vermutlich dem jüngsten Kader der Saison haben wir uns zuhause gegen den Tabellendritten SG Altheim mit 3:1 durchgesetzt – und dabei eine richtig starke Teamleistung gezeigt!

Wir sind perfekt ins Spiel gestartet: Bereits nach rund anderthalb Minuten brachte uns Rici nach einem schön herausgespielten Angriff früh in Führung. Auch danach hatten wir das Spiel im Griff, waren präsent in den Zweikämpfen und spielten mutig nach vorne, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen.

Nach etwa fünfzehn Minuten kam Altheim besser ins Spiel und glich in der 27. Minute aus. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, in dem wir aber immer wieder gute Lösungen mit Ball gefunden haben. Kurz vor der Pause konnten wir dann nochmal nachlegen: Nach einer hohen Balleroberung schalteten Sami und Larry am schnellsten, und nachdem die Keeperin den ersten Versuch noch abwehren konnte, schob Sami den Ball ins verwaiste Tor zum 2:1 ein.