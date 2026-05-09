Starker Auftritt unserer 1. Mannschaft!

Am Sonntag konnte unsere 1. Mannschaft gegen die Gastmannschaft SpVgg Groß-Umstadt III einen verdienten Sieg einfahren und damit wichtige Punkte auf ihr Konto bringen. Von Beginn an war zu spüren, dass die Mannschaft mit einer selbstbewussten Einstellung und großem Teamgeist auf den Platz gegangen ist. Jeder arbeitete für den anderen, Zweikämpfe wurden angenommen und auch spielerisch setzte das Team immer wieder gute Akzente.

Zur Halbzeit stand es nach einer konzentrierten ersten Hälfte 1:0 für uns – eine Führung, die durchaus verdient war. Doch anstatt sich darauf auszuruhen, legte die Mannschaft nach der Pause nochmal eine Schippe drauf. Mit viel Einsatz und Spielfreude wurde weiter Druck gemacht und das Spiel letztlich klar zu unseren Gunsten entschieden.