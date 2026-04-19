Starker Auftritt: Tohumcu trifft sehenswert, Ugoh legt auf

Umut Tohumcu (Holstein Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Ein erfolgreicher Fußballabend für Holstein Kiel: Beim Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern durften sich nicht nur die Zuschauer über drei Punkte freuen, sondern auch zwei Spieler über ganz besondere persönliche Erfolge.

Umut Tohumcu, der im Winter an die Förde wechselte, rückte dabei besonders in den Fokus. Nachdem er zuletzt gegen Düsseldorf bereits als Vorlagengeber in Erscheinung getreten war, gelang ihm nun sein erster Treffer im Trikot der Störche. In der 16. Minute setzte er sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und schloss aus rund 18 Metern präzise ab – der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein. Ein Tor, das seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unterstreicht und seinen starken Auftritt krönte.

Trainer Tim Walter zeigte sich im Anschluss entsprechend angetan und lobte vor allem Tohumcus Einsatz für die Mannschaft sowie dessen spielerische Qualität.

Junge Energie: Ugoh sammelt ersten Scorerpunkt

Auch Ikem Ugoh konnte ein persönliches Highlight verbuchen. Das Eigengewächs, das erst kürzlich sein Debüt im Profibereich gegeben hatte, bestätigte seine gute Form mit einer wichtigen Aktion vor dem zweiten Treffer. Mit viel Einsatz eroberte er den Ball und leitete blitzschnell den Angriff ein. Sein präziser Pass in die Tiefe erreichte Harres, der souverän zum 2:0 vollendete.

Für Ugoh bedeutete diese Szene die erste Torvorlage seiner Profikarriere – ein verdienter Lohn für seinen engagierten Auftritt.

Fazit: Wichtiger Sieg mit Signalwirkung

Der Erfolg gegen Kaiserslautern war in mehrfacher Hinsicht bedeutend. Neben den wichtigen Punkten im eigenen Stadion sorgten vor allem die individuellen Premieren von Tohumcu und Ugoh für positive Impulse. Solche Momente können entscheidend sein, um Selbstvertrauen aufzubauen und den Teamgeist weiter zu stärken – eine gute Grundlage für die kommenden Spiele.