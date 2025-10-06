Starker Auftritt- SV Leerstetten holt ersten Punkt

Der SV Leerstetten zeigte beim 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth II eine überzeugende Leistung und sicherte sich den ersten Punkt der laufenden Landesliga-Nord-Saison. Von Beginn an spielten die Gastgeberinnen mutig nach vorne, setzten Fürth früh unter Druck und gingen in der 8. Minute durch Katrin Hauffenmeyer verdient in Führung.
Die Gäste antworteten schnell: Georgia Crooks (14.) glich nach einem schnellen Angriff zum 1:1 aus. Doch der SVL ließ sich nicht beirren, blieb offensiv aktiv und stellte nach einem an Hauffenmeyer verursachten Foul im Sechzehner durch Selina Perzl (19., Elfmeter) auf 2:1. Nur wenige Minuten später traf Sarah Krasser (25.) nach einem Standard zum 2:2-Ausgleich.
Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Leerstetten jedoch die klareren Chancen hatte. Mehrfach fehlte nur wenig zur erneuten Führung – entweder stand die Fürther Torhüterin im Weg oder der Ball landete am Pfosten. Nach der Gelb-Roten Karte für Sarah Krasser (52.) spielte Fürth in Unterzahl, verteidigte aber mit viel Einsatz.
Trotz einer starken Leistung und mehreren Möglichkeiten durch das Heimteam blieb es beim 2:2. Für den SV Leerstetten dennoch ein wichtiger erster Punkt – mit etwas mehr Glück wäre sogar der Sieg möglich gewesen.