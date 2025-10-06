 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
Das hätte der Siegtreffer für Leerstetten sein können, doch Katrin Hauffenmeyer traf leider nur den Außenpfosten
Das hätte der Siegtreffer für Leerstetten sein können, doch Katrin Hauffenmeyer traf leider nur den Außenpfosten – Foto: Günther Perzl

Starker Auftritt- SV Leerstetten holt ersten Punkt

Verlinkte Inhalte

Frauen: Landesliga N
Gr. Fürth II
Leerstetten
Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr
SV Leerstetten
SV LeerstettenLeerstetten
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
2
2

Der SV Leerstetten zeigte beim 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth II eine überzeugende Leistung und sicherte sich den ersten Punkt der laufenden Landesliga-Nord-Saison. Von Beginn an spielten die Gastgeberinnen mutig nach vorne, setzten Fürth früh unter Druck und gingen in der 8. Minute durch Katrin Hauffenmeyer verdient in Führung.

Die Gäste antworteten schnell: Georgia Crooks (14.) glich nach einem schnellen Angriff zum 1:1 aus. Doch der SVL ließ sich nicht beirren, blieb offensiv aktiv und stellte nach einem an Hauffenmeyer verursachten Foul im Sechzehner durch Selina Perzl (19., Elfmeter) auf 2:1. Nur wenige Minuten später traf Sarah Krasser (25.) nach einem Standard zum 2:2-Ausgleich.

Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Leerstetten jedoch die klareren Chancen hatte. Mehrfach fehlte nur wenig zur erneuten Führung – entweder stand die Fürther Torhüterin im Weg oder der Ball landete am Pfosten. Nach der Gelb-Roten Karte für Sarah Krasser (52.) spielte Fürth in Unterzahl, verteidigte aber mit viel Einsatz.

Trotz einer starken Leistung und mehreren Möglichkeiten durch das Heimteam blieb es beim 2:2. Für den SV Leerstetten dennoch ein wichtiger erster Punkt – mit etwas mehr Glück wäre sogar der Sieg möglich gewesen.

Aufrufe: 06.10.2025, 17:40 Uhr
Günther PerzlAutor