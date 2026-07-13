Starker Auftritt ohne Ertrag: VfL verliert Testspiel

Der VfL Osnabrück hat den Härtetest zum Abschluss des Trainingslagers in Lienz knapp verloren. Gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec unterlag die Mannschaft von Timo Schultz mit 0:1, zeigte dabei über weite Strecken jedoch einen disziplinierten und defensiv stabilen Auftritt. Die Entscheidung fiel kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Foulelfmeter.
Wie bereits im ersten Testspiel der Sommervorbereitung setzte Cheftrainer Timo Schultz auf zwei unterschiedliche Mannschaften pro Halbzeit. Neuzugang Jonas Krumrey feierte dabei sein Debüt zwischen den Pfosten. Da sich Lukas Bornschein und Luca Raimund krankheitsbedingt kurzfristig abmelden mussten, rückte Bjarke Jacobsen in die zentrale Position der Dreierkette.
In einer ausgeglichenen Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Der VfL verteidigte kompakt und ließ dem Tabellenfünften der vergangenen tschechischen Erstliga-Saison kaum Räume. Die beste Chance der ersten Hälfte gehörte den Osnabrückern: Nach einer gelungenen Kombination kam Fridolin Wagner im Strafraum zum Abschluss, verfehlte das Tor aber knapp (19.).
Kurz vor der Pause geriet der VfL dennoch in Rückstand. Ein zu kurzer Rückpass von Robin Fabinski brachte Jonas Krumrey in Bedrängnis. Der Torhüter traf seinen Gegenspieler im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Chramosta in der Nachspielzeit sicher zum 1:0 für Jablonec (45.+2).
Zur zweiten Halbzeit wechselte Schultz erneut komplett durch. Dabei feierte Sommerneuzugang Konrad Faber wenige Tage nach seiner Ankunft sein Debüt im VfL-Trikot. Aufgrund seines kurzfristigen Wechsels lief der Außenbahnspieler zunächst noch mit der Rückennummer 14 auf.
Auch die zweite Formation präsentierte sich engagiert und suchte den Weg nach vorne. Die größte Möglichkeit hatte Ismail Badjie, der nach einer starken Einzelaktion aus der Distanz nur knapp das lange Eck verfehlte (50.).
In der Schlussphase erspielten sich die Lila-Weißen weitere Chancen. Nach einer sehenswerten Kombination über Konrad Faber und Robin Meißner scheiterte zunächst Leonhard Münst per Kopf, ehe Luca Kröger den Abpraller über das Tor setzte (69.). Kurz vor dem Schlusspfiff prüfte Robin Meißner den gegnerischen Torhüter noch einmal mit einem Distanzschuss, blieb jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Auch nach dem Seitenwechsel überzeugte der VfL vor allem gegen den Ball. Aus dem laufenden Spiel ließ die Schultz-Elf kaum gefährliche Aktionen der Tschechen zu. Die wenigen Möglichkeiten des Gegners resultierten überwiegend aus individuellen Fehlern im Osnabrücker Spielaufbau.
Trotz der knappen Niederlage dürfte der Zweitliga-Aufsteiger zahlreiche positive Erkenntnisse aus dem ersten echten Härtetest der Sommervorbereitung mitnehmen. Nach der Rückreise aus Osttirol steigt der VfL ab Mittwoch wieder in den Trainingsbetrieb ein und setzt die Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison in Osnabrück fort.