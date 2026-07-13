Starker Auftritt ohne Ertrag: VfL verliert Testspiel Die Lila-Weißen überzeugen im Trainingslager defensiv gegen den tschechischen Erstligisten von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Osnabrück hat den Härtetest zum Abschluss des Trainingslagers in Lienz knapp verloren. Gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec unterlag die Mannschaft von Timo Schultz mit 0:1, zeigte dabei über weite Strecken jedoch einen disziplinierten und defensiv stabilen Auftritt. Die Entscheidung fiel kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Foulelfmeter.

Wie bereits im ersten Testspiel der Sommervorbereitung setzte Cheftrainer Timo Schultz auf zwei unterschiedliche Mannschaften pro Halbzeit. Neuzugang Jonas Krumrey feierte dabei sein Debüt zwischen den Pfosten. Da sich Lukas Bornschein und Luca Raimund krankheitsbedingt kurzfristig abmelden mussten, rückte Bjarke Jacobsen in die zentrale Position der Dreierkette. In einer ausgeglichenen Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Der VfL verteidigte kompakt und ließ dem Tabellenfünften der vergangenen tschechischen Erstliga-Saison kaum Räume. Die beste Chance der ersten Hälfte gehörte den Osnabrückern: Nach einer gelungenen Kombination kam Fridolin Wagner im Strafraum zum Abschluss, verfehlte das Tor aber knapp (19.).

Kurz vor der Pause geriet der VfL dennoch in Rückstand. Ein zu kurzer Rückpass von Robin Fabinski brachte Jonas Krumrey in Bedrängnis. Der Torhüter traf seinen Gegenspieler im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Chramosta in der Nachspielzeit sicher zum 1:0 für Jablonec (45.+2). Faber debütiert – Badjie verpasst den Ausgleich Zur zweiten Halbzeit wechselte Schultz erneut komplett durch. Dabei feierte Sommerneuzugang Konrad Faber wenige Tage nach seiner Ankunft sein Debüt im VfL-Trikot. Aufgrund seines kurzfristigen Wechsels lief der Außenbahnspieler zunächst noch mit der Rückennummer 14 auf.