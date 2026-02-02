Starker Auftritt in Detmold

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Damen des TuS Eintracht Bielefeld blicken auf ein erfolgreiches Hallenturnier in Detmold zurück. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld bewies das Team Moral und spielerische Klasse, was am Ende mit dem verdienten Silberrang belohnt wurde.
Der Turnierverlauf in der Analyse
Knapper Start: Im Auftaktmatch gegen den späteren Turniersieger TuS Blau-Weiß Istrup mussten sich die Bielefelderinnen nach einem harten Kampf denkbar knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Punkteteilung im Verfolgerduell: Auch im zweiten Spiel gegen die Kreisauswahl Lemgo U15 schenkten sich beide Teams nichts. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2 auf der Anzeigetafel.
Die Wende: Gegen die SpVg Hagen-Hardissen platzte der Knoten endgültig. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg feierte die Eintracht den ersten Dreier des Tages.
Serie ausgebaut: Im vorletzten Spiel gegen den SV BW Benhausen behielt das Team kühlen Kopf und sicherte sich durch ein 2:1 den nächsten Sieg.
Krönender Abschluss: Zum Turnierende zeigten die Damen gegen die SF BW Paderborn noch einmal ihre offensive Stärke und gewannen deutlich mit 3:1.
Mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage landete der TuS Eintracht Bielefeld mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 11:6 auf dem zweiten Platz.