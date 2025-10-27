Starker Auftritt in Ahrensburg: Rapid Lübeck meldet sich zurück

Der SC Rapid Lübeck hat sich eindrucksvoll in der Landesliga Holstein zurückgemeldet. Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Folge feierte das Team von Trainer Dario Bilic beim SSC Hagen Ahrensburg einen klaren 4:1-Auswärtssieg. Trotz widriger Bedingungen und personeller Engpässe überzeugte Rapid über weite Strecken und festigte Tabellenplatz zwei.
Bereits nach zehn Minuten brachte Phil Miles Morr die Gäste in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Torhüter Emmanuel Rivera selbst auf 2:0 – ein seltener Treffer, der den Ton für die Partie vorgab. Nach einer halben Stunde traf Peywend Cabbar zum 3:0, bevor Christopher Liebau kurz vor der Pause den Anschluss für Ahrensburg erzielte (42.).
In der zweiten Halbzeit kontrollierte Rapid das Spielgeschehen souverän und setzte durch Tino Arp in der 73. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 4:1-Erfolg.
Trainer Dario Bilic zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Nach den zuletzt zwei unglücklichen Niederlagen wollten wir unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Wir wussten, dass uns ein kompakter und gut organisierter Gegner erwartet, aber bei den schlechten Witterungsverhältnissen sind wir besser zurechtgekommen.“
Besonders hob Bilic den Einsatz seines Teams hervor: „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und unsere spielerischen Fähigkeiten effektiv genutzt.“ Ein Sonderlob ging an Lennox Steiner, der als Feldspieler aus der U19 im Tor einspringen musste: „Beide Torhüter fielen verletzungs- und krankheitsbedingt aus, und Lennox hat seine Aufgabe hervorragend gemeistert.“
Mit dem Sieg verbessert sich Rapid Lübeck auf 31 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zum Spitzenreiter VfB Lübeck II (33 Punkte). Der Erfolg gegen Ahrensburg zeigte, dass die Mannschaft auch in schwierigen Phasen gefestigt auftritt – ein wichtiges Signal im engen Titelrennen der Landesliga Holstein.
SSC Hagen Ahrensburg – SC Rapid Lübeck 1:4
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas (81. Finn Rost), Christopher Herklotz, Jakob Heinrich Bier, Leo Zerbe, Jakob Kyas (72. Raphael Reifschneider), Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (46. Hannes Gregor Kretzschmar), Rico Pohlmann (81. Alexander Kordys), Christopher Liebau (62. Jurek Keller), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
SC Rapid Lübeck: Emmanuel Rivera, Begtullah Cavdarli, Leon Bilic, Joel Liborius Damisi (93. Jacob Shaher), Tino Arp, Peywend Cabbar (92. Yesin El-Gafsi), Lasse Meier (79. Wahid El Gafsi), Marcel Stellbrinck (83. Mario Nagel), Phil Miles Morr (77. Deyr Sefer), Amir Aboukassim, Lennox Steiner - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic
Schiedsrichter: Torge Feldt - Zuschauer: 34
Tore: 0:1 Phil Miles Morr (10.), 0:2 Emmanuel Rivera (19.), 0:3 Peywend Cabbar (31.), 1:3 Christopher Liebau (42.), 1:4 Tino Arp (73.)