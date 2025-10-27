– Foto: Vivian Pfaff

Starker Auftritt in Ahrensburg: Rapid Lübeck meldet sich zurück Bilic-Elf zeigt Reaktion auf Niederlagenserie – Feldspieler Steiner überzeugt als Aushilfskeeper

Der SC Rapid Lübeck hat sich eindrucksvoll in der Landesliga Holstein zurückgemeldet. Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Folge feierte das Team von Trainer Dario Bilic beim SSC Hagen Ahrensburg einen klaren 4:1-Auswärtssieg. Trotz widriger Bedingungen und personeller Engpässe überzeugte Rapid über weite Strecken und festigte Tabellenplatz zwei.

Bereits nach zehn Minuten brachte Phil Miles Morr die Gäste in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Torhüter Emmanuel Rivera selbst auf 2:0 – ein seltener Treffer, der den Ton für die Partie vorgab. Nach einer halben Stunde traf Peywend Cabbar zum 3:0, bevor Christopher Liebau kurz vor der Pause den Anschluss für Ahrensburg erzielte (42.). Gestern, 15:00 Uhr SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck 1 4 Abpfiff

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Rapid das Spielgeschehen souverän und setzte durch Tino Arp in der 73. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 4:1-Erfolg. Trainer Dario Bilic zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Nach den zuletzt zwei unglücklichen Niederlagen wollten wir unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Wir wussten, dass uns ein kompakter und gut organisierter Gegner erwartet, aber bei den schlechten Witterungsverhältnissen sind wir besser zurechtgekommen.“