– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Starker Auftritt im Erzgebirge 3. Liga +++ 2:0-Erfolg in Aue für den Waldhof Verlinkte Inhalte 3. Liga SV Waldhof

Nach dem 1:4 vor zwei Wochen gegen Osnabrück nahm Luc Holtz vier Änderungen in der Anfangsformation der Buwe vor. Hoffmann, Karbstein, Abifade und Masca kamen für Sechelmann, Shipnoski, Voelcke und Diakhaby in die Partie.

Der Waldhof war von Beginn an hellwach und zeigte einen engagierten Auftritt in der ersten Hälfte im Erzgebirge. Vor allen Dingen Okpala bekanen die Gastgeber aus Aue zu keiner Zeit in den Griff. Die verdiente Führung für die Gäste erzielte nach zwei guten Gelegenheiten in der 7. und 19. Minute allerdings nicht Okpala sondern Niklas Hoffmann, der in der 20. Minute nach einer Ecke mit einer Direktabnahme Männel im Tor der Auer zum 1:0 überwand. Auch nach der Führung blieben die Blau-Schwarzen das bessere Team. Lohkemper hätte kurz nach dem 1:0 sogar auf 2:0 stellen können. Sein Abschluss aus der Distanz ging jedoch über das Tor. So blieb es bei der knappen aber hochverdienten Führung für den SVW zur Pause.

Auch im zweiten Durchgang ließ sich der Waldhof nicht beirren und konnte an die überzeugende erste Hälfte anknüpfen. Rieckmann (52. Minute) und Lohkemper (54. Minute) verpassten noch im Strafraum, ehe Arianit Ferati in der 67. Minute für die Buwe auf 2:0 erhöhte. Nach einem Mannheimer Eckball bekommt Aue den Ball nicht entscheidend geklärt, sodass Ferati von außerhalb des Strafraums zum Abschluss kommen konnte. Sein abgefälschter Schuss landete unhaltbar für Männel im langen Eck. Im Anschluss schalteten die Blau-Schwarzen einen Gang zurück und versuchten Defensiv sicher zu stehen. Aue baute nach und nach etwas mehr Druck auf, doch es dauerte bis zur 86. Minute bis sie zu einer ersten Topchance kommen sollten. Nach einem langen Einwurf verpasste Majetschak aus kürzester Distanz den Anschlusstreffer. In der über sechs-minütigen Nachspielzeit kam Kennedy Okpala noch zu zwei Top-Gelegenheiten, konnte dieser aber nicht nutzen, so dass es schlussendlich beim 2:0 für den SV Waldhof blieb.