Starker Auftritt gegen den Oberligisten Niendorfer TSV

Von Beginn an haben wir mutig nach vorne gespielt, hatten viel Ballbesitz und ein sehr gutes Aufbauspiel. Immer wieder konnten wir uns spielerisch aus dem Pressing von Niendorf lösen und den Ball kontrolliert nach vorne bringen, anstatt ihn einfach lang zu schlagen.

70 Minuten lang auf Augenhöhe, am Ende ein 0:6: Wir haben gegen den favorisierten Oberligisten Niendorfer TSV eine starke erste Halbzeit gezeigt und dem höherklassigen Gegner lange alles abverlangt.

In der ersten Halbzeit hatten wir sogar die große Chance zur Führung. Tim Heiniz und Berkant Aydin kamen im Strafraum zu einer Doppelchance, doch der Niendorfer Torwart zeigte gleich zweimal eine starke Parade und verhinderte unseren Führungstreffer. Gerade diese Szene zeigt, dass wir nicht nur gut mitgespielt, sondern uns auch selbst klare Möglichkeiten erarbeitet haben.

Niendorf kam dagegen in den ersten 45 Minuten kaum gefährlich vor unser Tor. Wir standen defensiv sehr kompakt und ließen praktisch keine Chancen zu. So ging es völlig verdient mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten wir zunächst gut dagegen. Doch mit zunehmender Spieldauer machten sich die Belastung und die fehlende Spielpraxis bemerkbar. Dazu kamen zwei Verletzungen und die damit verbundenen Wechsel, wodurch wir zunehmend an Stabilität verloren. || Der Text geht bei dem nächsten Foto weiter||

Dann kippte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Nach einem Einwurf und einer anschließenden Flanke waren wir nicht wach genug und Niendorf nutzte unsere Fehler konsequent aus. Innerhalb von nur sieben Minuten wurde aus einem lange ausgeglichenen Spiel eine klare Angelegenheit.

Am Ende stand ein 0:6, das den Spielverlauf über weite Strecken nicht widerspiegelt. Besonders die erste Halbzeit hat gezeigt, was in uns steckt. Wir haben 45 Minuten lang gegen einen Oberligisten nicht nur mitgehalten, sondern auch spielerisch überzeugt und uns eigene Torchancen herausgespielt.

Dass wir in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind, ist angesichts der Verletzungen, der notwendigen Wechsel und der nachlassenden Kräfte nachvollziehbar