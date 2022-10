Starker Auftritt des Tabellenvorletzen Großes Lob trotz 0:2-Niederlage

SV Habach II - SG Scheuern-Steinb./Dörsd. II 2:0 (1:0). Die erste Hälfte dieser Partie war geprägt von rassigen Zweikämpfen, die allerdings jederzeit fair blieben. Eine herrliche Kombination des SV Habach führte bereits nach zehn Minuten zum 1:0. Torschütze war Christian Schneider. Scheuern zeigte sich in der Folge keinesfalls beeindruckt und hätte durchaus den verdienten Ausgleich erzielen können. Das dies nicht so war, lag vor allem an Simon Eifler, dem Keeper des SV Habach, der mit einigen Glanzparaden die knappe Führung verteidigte. Auch die zweite Hälfte blieb weiter hart umkämpft. Die Vorentscheidung fiel dann nach rund einer Stunde Spielzeit, als Yannick Zimmer auf 2:0 erhöhte. Scheuern gab sich zwar auch jetzt noch nicht geschlagen, doch Habach ließ bis zum Abpfiff nichts mehr zu.