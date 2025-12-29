Starker Auftritt der B-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber

Einen sehr starken Auftritt zeigten die B-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber beim 46. Kelheimer Hallenturnier U17 (weiblich), das am Sonntag, 28. Dezember 2025, von 16:00 bis 20:13 Uhr ausgetragen wurde. In einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld mit mehreren Bayerliga- und Landesligamannschaften belegte das Team einen hervorragenden 5. Platz – ein Ergebnis mit klarer sportlicher Aussagekraft.

Bereits in der Vorrunde wartete in Gruppe A ein echtes Schwergewicht: Unter anderem traf die JFG Schwarze Laber auf den Ergoldinger SV (Bayernliga) sowie auf die Landesligisten SC Regensburg und TSV Gilching-Argelsried. Gegen diese Gegner präsentierten sich die JFG-Mädels mutig, taktisch diszipliniert und mit hoher Laufbereitschaft. Die Mannschaft hielt nicht nur dagegen, sondern setzte immer wieder eigene spielerische Akzente.

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte das Team im Spiel um Platz 5: Mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen den SV Frauenbiburg bestätigte die JFG ihre starke Turnierleistung. Der Sieg gegen einen etablierten Landesligisten unterstreicht eindrucksvoll die Qualität, Reife und Entwicklung der Mannschaft.

Turnierverlauf

Den Turniersieg sicherte sich der SV Ergoldsbach vor dem SC Regensburg. Dahinter folgten die Donaubixen und der TSV Abensberg. Mit Platz 5 reihte sich die JFG Schwarze Laber direkt hinter diesen Top-Teams ein.

Trainerstimme & Ausblick

„Das Turnier in Kelheim war für uns der perfekte Härtetest. Tempo, Intensität und Gegnerniveau waren genau das, was wir gebraucht haben. Darauf können wir aufbauen – jetzt richten wir den Fokus voll auf die Futsal-Bezirksmeisterschaft am 17. Januar“, so das Trainerteam nach dem Turnier.

Bereits am 17.01.2026 steht für die B-Juniorinnen die Futsal-Bezirksmeisterschaft Oberpfalz (5706TH) an. Der starke Auftritt in Kelheim liefert dafür Selbstvertrauen und Rückenwind.

Der 5. Platz beim 46. Kelheimer Hallenturnier ist ein echtes Ausrufezeichen zum Jahresende und ein klarer Beleg für die nachhaltige Arbeit im Mädchenfußball der JFG Schwarze Laber.